العلاج بالخلايا الجذعية: يدرس العلوم كيف يمكن أن يخفف من أعراض اضطراب طيف التوحد

28-02-2008 Células madre, laboratorio SALUD MADRID ESPAÑA EUROPA TIGENIX

اضطراب طيف التوحد (ASD) هو حالة عصبية متطورة تظهر في وقت مبكر من الحياة وتتميز بسلوكيات نمطية مثل ضعف التواصل الاجتماعي والسلوكيات المتكررة والأنشطة والاهتمامات المقيدة. من المعروف أن أسباب التوحد غير متجانسة (الاستعداد الوراثي و/أو التعرض البيئي).

هناك عدة أنواع من العلاج تهدف إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب. هناك مناهج للسلوك والتواصل؛ وخيارات بديلة، مثل علاجات الخلايا الجذعية للحبل السري. في هذه النقطة الأخيرة، أصبح معروفًا مؤخرًا أن جامعة ديوك تجري دراسة سريرية لعلاج الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بدم الحبل السري الذاتي والخلافي.

بقيادة الدكتورة جوان كورتزبيرج، أستاذ في قسم طب الأطفال في كلية الطب بجامعة ديوك والمدير العلمي لبرنامج العلاج الخلوي السريري، يستمر البحث في التقدم ومن المتوقع أن يحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (الهيئة التنظيمية الأمريكية) بحلول العام المقبل للاستخدام السريري المفتوح، بعد أن أظهرت نتيجة إيجابية في الأطفال المشاركين في الدراسة. ومن المعروف أيضًا أن مريضًا أرجنتينيًا مصابًا بهذا الاضطراب قد شارك في التجربة وتلقى خلايا جذعية للدم المشيمة، والتي تم الحفاظ عليها بالتبريد بشكل مناسب في بنك الخلايا الجذعية BioCells Argentina.

Un niño con autismo decidiendo cuál es el mejor lugar para poner su bloque UrsaHoogle | Getty Images

«تلقت هذه المريضة الصغيرة ضخ الخلايا الجذعية للدم المشيمة الخاصة بها التي تم الحفاظ عليها بالتبريد في ذلك الوقت. من أجل مراقبة النتائج، يجب أن ننتظر الأوقات المقابلة: وفقًا للبروتوكول، يتم إجراء التقييمات الأولى في 6 و 12 شهرًا بعد التسريب ثم تستمر الضوابط التطورية لتحديد كيفية تقدم المريض وما إذا كانت لديها تحسينات. قال الدكتور كلاوديو دوفور، المدير الطبي لشركة BioCells Argentina، الذي يتابع القضية عن كثب، إن التوقعات مرتفعة وقد أظهر الآباء بالفعل تحسينات في اتصالاتهم وسلوكهم ».

«قبل بضع سنوات لم يكن الناس يعرفون عن هذا الإجراء أو عن الاستخدامات العلاجية لهذا النوع من الخلايا. ولم يكن معروفًا كثيرًا عن عملية التبرع. من ناحية أخرى، كان هناك بعض الجدل حول أصلها، ويرجع ذلك أساسًا إلى ما يسمى بـ «الخلايا الجذعية الجنينية»، والتي، كما يوحي الاسم، هي تلك التي تأتي من الأجنة، والتي تخضع لتنظيم خاص لقضايا الأخلاق الحيوية، وكذلك خلاياها المشتقة، تسمى IPS، والتي يمكن أن تولد مضاعفات إذا كان استخدامها لا ينطوي على صرامة علمية صارمة في تجاربهم»، وقال دوفور في حوار مع Infobae.

وفقًا لمنشورات ديوك, يمكن أن يؤدي العلاج بالخلايا الجذعية للحبل السري إلى تحسينات في التواصل والسلوك لدى هؤلاء الأطفال, وهذا هو السبب في أنه من المتوقع أن يحصل بروتوكول التجارب السريرية لـ Duke على موافقة إدارة الغذاء والدواء ويعتبر خيارًا علاجيًا معتمدًا للاستخدام السريري. « إذا كان من الممكن إثبات مبادئ هذا البروتوكول، فهذا يعني أن العلاج بالخلايا المشتقة من دم الحبل السري يمكن أن يكون له القدرة على التخفيف من جميع أعراض اضطراب طيف التوحد، عن طريق تعديل العمليات الالتهابية التي تحدث في الدماغ. من هؤلاء الأطفال، وحماية وظائف الدماغ وإصلاح الخلايا العصبية المتضررة من هذا الاضطراب»، وأضاف دوفور.

من الإدارة الطبية لـ BioCells Argentina، يأملون أن تنتقل البروتوكولات إلى المرحلة السريرية في أصلها، وأنه، مما يدل على القدرة التقنية العلمية للأرجنتين، سيتم تنفيذ خيارات العلاج الواعدة هذه في بلدنا في المستقبل القريب. ولجعل ذلك ممكنا، يتم عقد اتفاقات مع مختلف المختبرات والهيئات العامة لإعطاء إطار لهذا المشروع المهم.

حول العلاج

وفقًا للمعلومات التي قدمها ديوك، يتم حقن الخلايا عن طريق الوريد، ويتم ترشيح معظم الخلايا من الدم عبر الرئتين والطحال والكبد، وتواجه الخلايا المتبقية حاجز الدم في الدماغ. عدد الخلايا التي يمكن أن تصل إلى الدماغ مهم لنجاح العلاج؛ ولكن ليست الخلايا في حد ذاتها هي التي تولد عملها، ولكن منتجات آلاتها الداخلية التي هي مواد تسمى السيتوكينات. هذه هي العناصر الكيميائية التي يتم إطلاقها من الخلايا الجذعية إلى الدم، وبسبب صغر حجمها، فإنها تعبر حاجز الدم في الدماغ، وهو أمر مستحيل بالنسبة لحجم الخلية.

Células madre, laboratorio Europa Press

بمجرد دخول هذه السيتوكينات إلى الجهاز العصبي المركزي (CNS)، فإنها ستلعب دور الباراكرين (على غرار تأثير الهرمونات)، كمواد كيميائية مضادة للالتهابات على الالتهاب المزمن، الناتج عن اضطراب في الاتصالات بين الخلايا العصبية (خلايا الجهاز العصبي المركزي)، والتي من شأنها تتداخل مع التواصل الطبيعي من الخلايا العصبية إلى الخلايا العصبية، مما يؤدي بعد ذلك إلى أحد الأسباب المحتملة لهذا التغيير غير المتجانس المسمى حالة التوحد.

للعلاج، لم يتم تحديد جرعة خلوية دنيا، ومع ذلك، لدى Duke لوائح خلوية وضوابط جودة المواد المحفوظة بالتبريد. يعتمد حجم الجرعة المستخدمة لكل طفل على عدد الخلايا المتوفرة في دم الحبل السري المخزن.

العلاج الخلوي وحالة الوضع في الأرجنتين

على الرغم من أن الأرجنتين لديها البنية التحتية والفرق المهنية رفيعة المستوى لتلبية ومرافقة احتياجات المرضى الذين يعانون من أمراض مختلفة يمكن علاجها بالعلاج الخلوي (مثل اضطراب طيف التوحد)، من أجل تطوير هذه العلاجات، فمن الضروري أولاً الحصول على ذات الصلة التصاريح والموافقات على المستوى الدولي؛ ولها إطار تنظيمي على المستوى الوطني لمرافقة النشاط. أحد الأمثلة على ذلك هو استخدام الخلايا الجذعية في علاج أمراض الدم، وفي هذه الحالة ثبت بالفعل أن العلاجات الخلوية فعالة وآمنة، وقد تم ممارستها في بلدنا لعدة سنوات حتى الآن.

«كما حدث مع أول عمليات زرع نخاع العظام في عام 1986 التي أجريت في البلاد في المستشفى البريطاني في بوينس آيرس وبوينس آيرس البحرية، والتي سمحت للمرضى الذين لم يتم علاجهم من العلاج الكيميائي الكلاسيكي؛ نأمل قريبا سوف نقدم لك مع الجديد البدائل العلاجية مع الخلايا الجذعية للمرضى لتحسين نوعية حياتهم »، قال دوفور. تحقيقا لهذه الغاية، يشير المحترف إلى أهمية وجود علاجات خلوية معتمدة من قبل الهيئات التنظيمية الدولية، وهم مصرح لهم في بلدنا من أجل تحديد الإجراءات التآزرية بين بنوك الخلايا الجذعية ومراكز الزرع والعلاج بالخلايا.

الفوائد وفي أي الحالات يمكن استخدام الخلايا الجذعية وفي أي الحالات الأنسجة

«يحتوي دم الحبل السري على خليط من الخلايا: الخلايا الجذعية المكونة للدم، وهي خلايا مكونة للدم (خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية)؛ والخلايا الجذعية الوسيطة الموجودة في الأنسجة. بسبب مرونتها وتنوعها، يمكن للخلايا الموجودة في الدم وأنسجة الحبل السري أن تكون فعالة في علاج الأمراض المختلفة. المؤشرات المعتمدة مع دم الحبل السري هي أكثر من 800 ويمكن تجميعها في oncohematological: سرطان الدم، والأورام اللمفاوية، وأمراض الدم الخبيثة الأخرى (مثل المايلوما المتعددة)، وأمراض الدم غير الخبيثة، وأمراض فشل الحبل الشوكي، ونقص المناعة، أخطاء فطرية في عملية التمثيل الغذائي والأورام الصلبة وأمراض المناعة الذاتية»، أوضح دوفور.

El director del Instituto de Investigación y Diabetes y Centro de Transplante Celular de la Universidad de Miami, Camillo Ricordi y un equipo internacional llevaron a cabo la prueba clínica autorizada en abril pasado por la Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) (EFE/Fernando Villar/Archivo)

فيما يتعلق باستخدام هذه الخلايا، اعتمادًا على مرحلة المرض وخصائص المريض والاستجابة للعلاجات، «يمكن اعتبار زرع الخلايا المكونة للدم من نخاع العظام أو الدم المحيطي أو دم الحبل السري كبديل علاجي. أيضا، اعتمادا على المرض، هناك مؤشرات على زرع ذاتي (خلايا المريض نفسه) والخلافية (من متبرع بديل، أسرة ذات صلة أو غير ذات صلة)».

من المؤشرات المعتمدة، أشهرها هي تلك التي تشير إلى اللوكيميا والأورام اللمفاوية وأمراض المناعة الذاتية. «في حالة سرطان الدم، تشمل المؤشرات: سرطان الدم النخاعي الحاد، سرطان الدم الليمفاوي الحاد. داخل الأورام اللمفاوية، تستخدم الخلايا بالفعل لعلاج أكثر من 10 أنواع مختلفة، لكل من الأورام اللمفاوية هودجكين وغير هودجكين»، قال دوفور.

من ناحية أخرى، في حالة أمراض المناعة الذاتية (تلك التي تحدث لأن الجهاز المناعي للجسم يهاجم دون التعرف على أنسجته الصحية) «يمكن استخدام الخلايا الجذعية للحبل السري كبديل علاجي لأمراض مثل التصلب المتعدد الشديد والتهاب المفاصل الالتهابي للأحداث و التهاب المفاصل الروماتويدي، الذئبة الحمامية الجهازية، التصلب الجهازي، التهاب الأوعية الدموية الجهازية ومرض كرون، من بين أمور أخرى»، خلص المتخصص.

استمر في القراءة:











