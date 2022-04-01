الطقس في المكسيك في 1 أبريل: بيئة ساخنة في معظم الأراضي عن طريق موجة الحر

ستتسبب موجة الحر في درجات حرارة عالية وبيئة ساخنة إلى شديدة الحرارة في معظم أنحاء البلاد، خاصة في الولايات الجنوبية والجنوبية الشرقية. ستظل الجبهة الباردة التاسعة والثلاثين تسبب بعض الخراب في مرورها عبر الشمال والشمال الشرقي، ولكن في الليل من المتوقع ألا تتأثر بمغادرتها الإقليم، كما تنبأ النظام الوطني للأرصاد الجوية.

ستسجل المكسيك درجات حرارة دنيا تصل إلى -10 درجات مئوية في المناطق الجبلية في دورانجو وتشيواوا، وما يصل إلى -5 درجة مئوية في باخا كاليفورنيا، سونورا، كواهويلا، نويفو ليون، سان لويس بوتوسي، زاكاتيكاس، غواناخواتو، خاليسكو، ميتشواكان، ولاية المكسيك وتلاكسكالا. في المقابل، سترتفع الارتفاعات إلى 45 درجة مئوية في ميتشواكان، موريلوس، غيريرو، أواكساكا، تشياباس، فيراكروز، تاباسكو، كامبيتشي، يوكاتان وكوينتانا رو.

CDMX و Valle de México: من المتوقع الطقس البارد عند الفجر في المناطق المرتفعة المحيطة بالمنطقة. صافية إلى السماء الغائمة والطقس الدافئ إلى الحار طوال اليوم، مع عدم هطول الأمطار في مكسيكو سيتي وولاية المكسيك.

الطقس في المكسيك في 1 أبريل 2022. الصورة: @conagua_clima

في مكسيكو سيتي، من المتوقع درجة حرارة لا تقل عن 12 إلى 14 درجة مئوية وبحد أقصى من 29 إلى 31 درجة مئوية. بالنسبة لعاصمة ولاية المكسيك، درجة حرارة لا تقل عن 6 إلى 8 درجات مئوية وبحد أقصى 25 إلى 27 درجة مئوية.

شبه جزيرة باجا كاليفورنيا: سماء غائمة جزئيًا معظم اليوم، مع ضباب ضباب في الجزء الغربي من المنطقة ولا مطر. بيئة باردة مع الصقيع خلال الصباح في جبال باجا كاليفورنيا وبيئة باردة في بقية المنطقة. في فترة ما بعد الظهر، من المتوقع أن يكون الجو المعتدل إلى الدافئ في المنطقة.

شمال المحيط الهادئ: سماء بها غيوم متناثرة ولا مطر في المنطقة. جو الصباح من البرد إلى البارد والبارد في جبال سونورا. في فترة ما بعد الظهر، جو دافئ إلى دافئ.

وسط المحيط الهادئ: سماء غائمة جزئيًا ولا مطر في المنطقة. جو الصباح البارد والبارد في المناطق المرتفعة، في فترة ما بعد الظهر الدافئة إلى البيئة الحارة للغاية في المنطقة.

جنوب المحيط الهادئ: سماء غائمة جزئيًا مع زخات يمكن أن تكون مصحوبة بصدمات كهربائية في تشياباس. غيوم متفرقة، لا هطول أمطار في غيريرو وأواكساكا. جو بارد في الصباح ودافئ إلى حار جدًا في فترة ما بعد الظهر.

الطقس في المكسيك في 1 أبريل 2022. الصورة: @conagua_clima

خليج المكسيك: سماء غائمة معظم اليوم مع فرصة للاستحمام في تاماوليباس ودشات معزولة في فيراكروز وتاباسكو. غيوم متفرقة ولا هطول أمطار في تاباسكو. بيئة باردة إلى معتدلة في الصباح. خلال فترة ما بعد الظهر الدافئة إلى البيئة الحارة للغاية. الرياح الشرقية والشمالية الشرقية بين 10 و 25 كم/ساعة مع هبوب من 50 إلى 60 كم/ساعة في فيراكروز وتاماوليباس.

شبه جزيرة يوكاتان: سماء غائمة معظم اليوم مع أمطار معزولة يمكن أن تكون مصحوبة بصدمات كهربائية في كامبيتشي ويوكاتان وكوينتانا رو. جو الصباح من المعتدل إلى الدافئ وفي فترة ما بعد الظهر الدافئة إلى الجو الحار للغاية.

ميسا ديل نورتي: سماء غائمة جزئيًا مع فرصة للاستحمام المعزول في نويفو ليون. لا مطر في بقية المنطقة. بيئة الصباح البارد مع الصقيع في جبال تشيهواهوا ودورانجو وزاكاتيكاس. في فترة ما بعد الظهر الدافئة إلى الجو الدافئ.

ميسا سنترال: سماء غائمة جزئيًا معظم اليوم مع فرصة الاستحمام المعزولة التي يمكن أن تكون مصحوبة بصدمات كهربائية في هيدالغو وبويبلا. لا مطر في المنطقة. جو الصباح البارد والبارد في المناطق الجبلية، في فترة ما بعد الظهر، بيئة دافئة إلى حارة.

استمر في القراءة: