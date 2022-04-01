اعتذر وزير الداخلية الشيلي للأرجنتين بعد الإشارة إلى مابوتشي «فالمابو»

بدأ كل شيء عندما علق وزير الداخلية التشيلي إزكيا سيتشيس، في اجتماع تكبير يوم الخميس 24 مارس، قائلاً «لا يمكنك وضع الصراخ في السماء عندما تتحدث عن وولمابو». وأشار إلى مفهوم مابوتشي الأجداد الذي يشمل أقاليم ما يعرف الآن بشيلي والأرجنتين.

ولّد البيان ردود فعل قوية على الجانب الآخر من جبال الأنديز.

من خلال مقطع فيديو تم تحميله على تويتر، أشار وزير أمن تشوبوت السابق فيديريكو ماسوني إلى مصطلح «Wallmapu»، الذي استخدمه وزير الداخلية التشيلي. «نطالب حكومتنا الوطنية بأن تكون حازمة في تحديد المواقع وتوضح للشيليين أنه لا يوجد وولمابو، هناك مقاطعة تشوبوت».

كما علق المشرع خوان مارتن، من جونتوس من أجل التغيير من أجل مقاطعة ريو نيغرو (RN)، على تصريحات الوزير سيتشس على تويتر قائلاً: «عندما يتحدث المسؤولون الشيليون عن 'وولمابو' فإنهم يضعون الشرعية على مطالبة إقليمية تؤثر على سيادتنا الوطنية. لذلك، تقديم مشروع قانون إلى الهيئة التشريعية RN للمطالبة وزارة الخارجية الأرجنتينية بالاحتجاج رسميًا وطلب توضيحات للقضية».

وبالتالي، اعتذر الوزير سيتشس: «لا أنوي التدخل في أراضي إخواننا عبر الأنديز على الإطلاق. أريد أن أكون واضحًا جدًا، فالمصطلح يركز على أراضينا الوطنية». «وليس استقطاب بلدنا، بل البحث عن نقاط الالتقاء هذه، للتحدث إلى شعوبنا الأصلية باحترام كبير».

أضيف إلى ذلك أنه «إذا كنت قد تسببت في إزعاج على المستوى الوطني أو عبر الأنديز، فأنا أطلب جميع الأعذار المقابلة، ولم يكن ذلك في مصلحتي أبدًا»، كما أكد سيشيز.

تمت الإشارة إلى هذا البيان العام من قبل النائب التشيلي كارول كاريولا، الذي في محادثة مع 13 نوش قال «أعتقد أنه من الواضح أن هناك زيادة في الحساسية لبعض القضايا من جانب بعض الناس. أقول هذا لأنه يسبب الكثير من المتاعب لقول «Wallmapu» إلى La Araucanía (المنطقة التشيلية التي تقع على بعد 720 كيلومترًا من العاصمة) وإلى جميع الأراضي المرتبطة باستعادة أراضي شعب المابوتشي، معالأخذ في الاعتبار أن هذا هو مفهوم شعب المابوتشي. أعتقد أنها مبالغة».

وأضافت البرلمانية أنه «إذا أرادت الوزيرة الاعتذار حتى لا تثير المزيد من الجدل حول هذه النقطة، يحق لها القيام بذلك. ومع ذلك، يبدو لي أنه كان من غير الضروري على الإطلاق طلب هذا النوع من التفسير أو الاعتذار».

واختتمت كاريولا قائلة: «يبدو لي أن الوزير أو أي شخص في هذا البلد لديه كل الحق في التحدث عن» وولمابو «، بالنظر إلى المفهوم الذي وضعه شعب المابوتشي نفسه في هذا الصدد».

رد فعل عضو البرلمان في ريو نيغرو، خوان مارتن مرة أخرى على حسابه على تويتر، معلقًا على أن «أحد المسؤولين التشيليين الذين تحدثوا عن 'وولمابو'، الذي يضفي الشرعية على مطالبة على الأراضي الأرجنتينية، اعتذر. أشعر بالرضا. مع تغريدة فعلت أكثر بكثير من سانتياغو كافييرو كمستشار».

El legislador Juan Martín de Río Negro reaccionó a las disculpas de la ministra chilena.

ينشأ هذا الجدل في الفترة التي سبقت رحلة الرئيس غابرييل بوريك الأولى إلى البلاد، الذي حدد الأرجنتين كوجهة أولى في جولته الدولية. لذلك، قال وزير خارجية شيلي إنه لم يكن أبدًا نية «التدخل» في سيادتها. ومن المقرر أن تبدأ رحلة الرئيس التشيلي إلى بوينس آيرس يوم الأحد الثالث حتى الثلاثاء 5 أبريل، لعقد اجتماعات ثنائية.

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