لويس لاكالي بو، على نتيجة الاستفتاء: «يقول البعض أن أوروغواي مقسمة إلى قسمين وهذا ليس هو الحال، هناك أوروغواي واحدة فقط»

أجرى لويس لاكال بو مقابلة في الاجتماع السنوي اللاتيني 2022 في بونتا ديل إستي

وكان رئيس اوروغواى لويس لاكال بو قد شارك يوم الخميس الماضى فى الاجتماع السنوى الدولى اللاتيني فى بونتا دل استى حيث اجرى معه مقابلة مع الصحفيين الارجنتينيين دييجو والفريدو ليوكو. هناك أجاب على أسئلة حول مجموعة متنوعة من المواضيع، بدءا من واقع ميركوسور إلى ارتباطها مع الرؤساء الأرجنتينيين، بما في ذلك بوتين وفنزويلا والمزيد من القضايا المحلية.

بدأت المقابلة، التي استمرت ما يقرب من ساعة، حيث استذكر الرئيس بداية جائحة كوفيد-19، الذي ظهر في أوروغواي بعد ثلاثة عشر يومًا من توليه حكومته، في 13 مارس 2020. وعلق على القرارات والتدابير التي اتخذتها إدارته، وتحديداً عدم فرض الحجر الصحي الإلزامي، وشدد على رابطة الثقة التي تولدها مع سكانها.

«بدأ بناء أساس الثقة، ما تخبرك به الحكومة صحيح. هذا ذهابا وإيابا. في عالم من عدم اليقين، بشكل متزايد، أن تستمع إلى شخص من فريق رئيس الجمهورية، بما في ذلك رئيس الجمهورية، الذي يخبرك أن «أ» سيحدث ثم يمر «أ»، أو يخبرك أنه يمكن أن يكون «a» أو «b» ثم يحدث «a» أو «b»، الذي يولد فاضلة مسار الثقة».

ونتيجة لذلك، أوضح أن «الثقة هي أن الأمل يتوقف وهذا هو الجهاز الذي، عندما يبدأ الحديث وهو شيء كل يوم، يولد في هذا العالم المضطرب من القرارات، وأحيانا يساء فهمها، وهو الطريق الذي، إذا بدأت التفكير، مع أنماط مختلفة والأيديولوجيات المختلفة هو تقليدي. أوروجواي».

وفي هذا الصدد، أشار إلى نتائج الاستفتاء على إلغاء 135 مادة من قانون النظر العاجل، وهو القانون الرئيسي لحكومته، وشدد على أن البلد لا ينقسم إلى نصفين. وقال ان «بعض القادة السياسيين قالوا ان اوروغواى مقسمة الى نصفين واننى اعارض تماما هذا الموقف. أولاً، لأن الواقع يظهر أنه لا يوجد نصفين. قد يكون هناك رؤيتان سياسيتان، هناك أكثر من اثنين (...)، ولكن هناك أوروغواي وقصدت ذلك في صورة ظهرت في الصحف، لسيدة تحمل علامة «لا» على الشرفة وزوجها مع علامة «نعم».

من بين قضايا أخرى، سأله الصحفيون الأرجنتينيون عما إذا كان بإمكانه مشاركة النقد الذاتي، وهو أمر فعله ولن يفعل أكثر من ذلك. واشار الرئيس فى رده عندما قال فى التليفزيون العام انه سيعلق البحث عن المفقودين.

«عندما يسألونني إذا كنت سأستمر في البحث عن المفقودين، قلت لا. وأنا لست من أضع نفسي في مكان ذلك الشخص الذي يبحث عن ابنه، حفيده، ابن أخيه، وأخبره أن رئيس الجمهورية أو أن الدولة لن تبحث عنه بعد الآن، لأن هذه مسألة قلب. وهناك ارتكبت خطأ بشريًا حتى يومنا هذا يثقل علي. ثم اعتذرت علنا، ولكن الخطأ كان هناك بالفعل»، وأشار وأكد أنه «حتى يومنا هذا يثقل كاهلي».

أما بالنسبة للأخطاء كسياسي، فقد قال إنه من المفيد له أن يكون لديه فريق «نادرا» يشيد به. «إذا لم أرتكب أي أخطاء أخرى، فذلك بسبب هذا النقد، هذه النصيحة سابقة. لذا فأنت نوعًا ما مع أفكارك، ولكن لديك أيضًا فريق حسن النية».

وانتقل إلى المزيد من القضايا الدولية، وطُلب منه تحديد الرئيس الروسي بوتين. «أعتقد أن لديها تركيبة رائدة بشكل طبيعي. وهو قائد، من الواضح، مع أدوات ليست نموذجية من زعيم إيجابي، الذي مع التدريب لديه وأين ينتمي هو مصفوفة بطريقة معينة. بالتأكيد، ليس بعيدا جدا عن استخدام جميع الأدوات، وكواحدة أخرى، والحرب، بالقوة، مع الشوق إلى الماضي أكثر مماثلة، ربما، لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من روسيا الجديدة»، وأعلن وأشار إلى أن «التفكير اليوم أن شي جين بينغ (رئيس الصين) هو الذي يتوسط في هذا الصراع اليوم هو أن كله العالم استدار».

بالإضافة إلى ذلك، طلبوا منه إبداء آرائه حول الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا وذكروا أن «أهم اللاعبين هم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا كزعيم والصين، إذا لعبت على الإطلاق». كما اكد ان فنزويلا ليست حليفا ثقيلا فى الصراع.

في المشاورات التي أعرب فيها الرئيس الأرجنتيني، منذ العودة إلى الديمقراطية، الذي يشعر أنه الأقرب إليه، عن احترامه للجميع وقال إن من سيكون نظيره على ما يرام. وقال «لدينا علاقة جيدة»، مشيرا الى علاقته مع البرتو فرنانديز، واضاف ان البلدين حاليا على جدول اعمال ايجابى وواقعى.

واكد الرئيس «اننا نعمل على التنقل فى الانهار» مؤكدا ان هناك حوارا مستمرا بين وزيرى الخارجية فرانسيسكو بوستيلو (اوروغواى) وسانتياغو كافيرو (الارجنتين). على الرغم من أنه أشار أيضًا إلى أنه «لا يوجد اتفاق» في رغبته في الحصول على ميركوسور «أكثر انفتاحًا». وأشار إلى أنه، مثلما تريد أوروجواي التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الصين، فإن الهند تطالب اليوم بمنتجات أرجنتينية وقد يناسبه شيء مماثل. وقال «اننا سنقول انهم يذهبون، واذا كان ذلك لمصلحة الارجنتين، فانه من اجل مصلحة المنطقة».

كما أشار Lacalle Pou إلى الثقافة الأرجنتينية، إلى القومية التي تميز سكانها. «يقولون إن الأرجنتينيين هم قوميون متفاقمون، والتي قد تعتبر في مرحلة ما عيبًا. أن القومية الأرجنتينية، مفهومة جيدا، أمر مثير للإعجاب. الأرجنتيني هو الفوضى وانه يلعب ذلك. في الواقع، لقد ارتفعت مرات أكثر مما سقطوا»، وقال عن جيرانه.

واحدة من آخر القضايا التي تطرق إليها الرئيس كانت عن خلفائه السياسيين. وعلق قائلاً: «إذا كان هناك شيء لن أفعله، فهو الإشارة إلى خليفة، لأنه مصطنع. أعتقد أنك يجب أن تعطي أجنحة للجميع. من الواضح، بما أنني خلل سياسي، أرى بالفعل (...) أيضًا من قد تعتقد أن لديه ملف شخصي آخر لقيادة بلد ما».

لاحظ أنه «لن أقول ذلك لأنه سيكون غير عادل، ما لا يمكنك فعله هو إخراج الجميع، عليك أن تعطي أجنحة، دع كل واحد يظهر شيئًا خاصًا به ويساعد في ما يستطيع، لكن قول «هذا الشخص» يبدو حتى عيبًا لذلك الشخص».





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