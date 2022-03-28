مثالي لرواد الفضاء: يصنعون خس معدلاً وراثيًا يساعد العظام

قام فريق الباحثين، بقيادة كيفن ييتس، عالم الكيمياء الحيوية في جامعة كاليفورنيا-ديفيس، في الولايات المتحدة، بتعديل النبات باستخدام متغير من هرمون الغدة الدرقية (PTH)، المعروف بفعاليته، للتدخل في تنظيم استقلاب الكالسيوم والفوسفور في الجسم.

ابتكر الباحثون خس ًا قادرًا على إنتاج هرمون يحفز تكوين العظام. يمكن زراعة بذورها في محطة الفضاء الدولية وفي الرحلات المستقبلية إلى المريخ، حيث يقلل نقص الجاذبية من كتلة العظام لأفراد الطاقم. هذا من شأنه أن يساعد رواد الفضاء على التخفيف من فقدان العظام ببساطة عن طريق تناول السلطة. وفقًا لهم، مع 300 جرام من الخس يوميًا، يمكن لرواد الفضاء الحصول على الكمية اللازمة لتجنب مشاكل العظام.

وقال ييتس «في الوقت الحالي، يقوم رواد الفضاء في محطة الفضاء الدولية بتمارين معينة لمحاولة الحفاظ على كتلة عظامهم، لكنهم عادة لا يبقون هناك لأكثر من ستة أشهر». تستعد ناسا لإرسال البشر إلى المريخ في ثلاثينيات القرن العشرين.

ومع ذلك، فإن المهمة المأهولة إلى المريخ ستستغرق حوالي 10 أشهر للوصول وسيبقى رواد الفضاء حوالي عام لدراسة الكوكب قبل القيام برحلة العودة إلى الأرض. تشير بعض الدراسات إلى متوسط فقدان أكثر من 1٪ من مواد العظام لكل شهر يقضيه في الفضاء. يمكن لهذه الرحلة التي تستغرق ثلاث سنوات أن تفضل تعرض المسافرين لعظام العظام، وفي وقت لاحق، هشاشة العظام.

يمكن أن يساعد هذا النوع من الخس أيضًا في منع هشاشة العظام وهشاشة العظام في مناطق الأرض بموارد محدودة وبدون إمكانية الحصول على الأدوية التقليدية (Pexels)

كبديل وبمساعدة من وكالة ناسا، توصل ييتس وزملاؤه سومن ناندي وكارين ماكدونالد، أيضًا من جامعة كاليفورنيا-ديفيس، إلى طريقة لأفراد الطاقم لإنتاج تلك المادة بأنفسهم: الخس. قال ناندي: «يمكن لرواد الفضاء حمل البذور المعدلة وراثيا، وهي صغيرة جدًا وتزرعها كما لو كانت خس طبيعي»، «حتى يتمكنوا من استخدام النباتات لتجميع المستحضرات الصيدلانية مثل PTH ثم تناولها».

يريد الفريق أيضًا التحقق من كيفية نمو الخس GM في محطة الفضاء الدولية وما إذا كان ينتج نفس الكمية من PTH كما يفعل على الأرض. فيما يتعلق بمذاقه، على الرغم من أن الباحثين لم يختبروه بعد لأن سلامته لم تثبت، إلا أنهم يتوقعون أنه سيكون مشابهًا جدًا لسلامة الخس العادي، مثل معظم النباتات المعدلة وراثيًا الأخرى. أكدت التجارب التي أجريت على محطة الفضاء الدولية أنه يمكن زراعة الخس العادي في هذه البيئة المحدودة للغاية.

لا تزال هناك عدة مراحل قبل أن تتمكن من الوصول إلى رواد الفضاء كغذاء. يحتاج الباحثون إلى تحسين مستويات تعبير PTH ثم اختبار قدرة السلالة على منع فقدان العظام بأمان في النماذج الحيوانية والتجارب السريرية البشرية.

تستعد ناسا لإرسال البشر إلى المريخ في ثلاثينيات القرن العشرين. يمكن أن يؤدي توفير الإمدادات أثناء المهمة إلى تقليل التكاليف وتجنب الأضرار المادية، خاصة في الرحلات الطويلة مثل البعثات إلى المريخ (Pexels)

وقال ييتس «سأكون مندهشا جدا إذا، بحلول الوقت الذي نرسل فيه رواد الفضاء إلى المريخ، لا تستخدم النباتات لإنتاج المستحضرات الصيدلانية والمركبات المفيدة الأخرى».

بالإضافة إلى فوائده للمسافرين في الفضاء في المستقبل، ذكر الباحثون أن هذا النوع من الخضروات يمكن أن يساعد أيضًا في منع هشاشة العظام وهشاشة العظام في مناطق الأرض بموارد محدودة وبدون إمكانية الحصول على الأدوية التقليدية.

للبحث، تم فحص عدة أنواع من الخس المعدل وخلص إلى أنه يتم الحصول على 10 إلى 12 ملليغرام من PTH لكل كيلو من الخس. وهذا يعني أنه مع 380 جرامًا من الخس يوميًا، يمكن لرائد الفضاء الحصول على كل الغدة الدرقية اللازمة لتجنب مشاكل العظام.

عندما سئل عن فوائد الخس المعدلة وراثيا، أكد ديفيد ريد، الطبيب والأستاذ الفخري في أمراض الروماتيزم في جامعة أبردين، المملكة المتحدة، أن هذه النتيجة «يمكن أن تكون مفيدة من حيث علاج هشاشة العظام»

الخس له فوائد عديدة للجسم، مثل الألياف والماء. يمكن استهلاك كميات كبيرة من الخس وستوفر دائمًا قيمة غذائية عالية (Pexels)

قال رافائيل كيروجا، مهندس طعام من Sodexo: «لقد كان تطوير الأطعمة لعلاج الأمراض الشائعة لدى السكان شيئًا تم القيام به لفترة طويلة، ومن الأمثلة على ذلك أنه في تشيلي يتم تحصين الدقيق بحمض الفوليك من أجل الوقاية من الأمراض في الجنين أثناء الحمل». تشيلي. كما أكد الأخصائي أن الأطعمة المعدلة وراثيًا يمكن أن تكون مساهمة مهمة في علاج الأمراض التي يواجهها مجتمع اليوم، «على أساس يومي وأقل توغلاً مثل العلاجات الدوائية».

من ناحية أخرى، أشارت إليانا رييس، طبيبة وخبيرة تغذية ومديرة كلية التغذية بجامعة لوس أنديس، إلى أنه «لا ينبغي لنا أن ننظر إلى الأطعمة التي تم تشغيلها وراثيًا، لأنه تقدم كبير يمكن زراعة الخس في الفضاء . وهذا يدل على أن الأطعمة المعدلة وراثيا أو المعدلة وراثيا ليست بالضرورة شيئا سيئا لأنها تستخدم لتحسين صحة الإنسان».

ذكر الباحثون أن هذا النوع من الخضروات يمكن أن يساعد أيضا في الوقاية من هشاشة العظام وهشاشة العظام في مناطق الأرض بموارد محدودة وبدون الحصول على الأدوية التقليدية (Pexels)

الخس له فوائد عديدة للجسم، مثل الألياف والماء. يمكن استهلاك كميات كبيرة من الخس وستوفر دائمًا قيمة غذائية عالية.

قدم ييتس وفريقه النتائج الأولى التي توصلوا إليها في الجمعية الكيميائية الأمريكية في سان دييغو. وبينما لا تزال النتائج النهائية للتجربة في مرحلة مبكرة، أعرب الباحثون عن أن هذا قد يكون أخبارًا جيدة ليس فقط لرواد الفضاء، ولكن أيضًا لجميع الناس.

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