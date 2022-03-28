إيلون ماسك يريد إنشاء شبكته الاجتماعية الخاصة للتعامل مع تويتر

نشر Elon Musk سلسلة من التغريدات التي تقترح إنشاء شبكة اجتماعية جديدة يمكنها التنافس مع عمالقة مثل فيسبوك أو تويتر أو إنستغرام. ووفقا له، منصة يمكن أن يوجد عليها الحق في حرية التعبير.

«بما أن تويتر يعمل كمنتدى عام بحكم الواقع وعدم الامتثال لمبادئ حرية التعبير يقوض الديمقراطية بشكل أساسي، فما الذي ينبغي عمله؟» ، قام مؤسس تسلا بالتغريد. «هل منصة جديدة ضرورية؟» ، استمر في تغريدة ثانية.

للرد على شخص واحد، ذهب إيلون ماسك إلى حد القول أنه يتصور إنشاء شبكة اجتماعية جديدة تحترم حرية التعبير.

إذا كان هذا الخطاب الذي ينتقد حرية التعبير يبدو مألوفًا، فذلك لأن دونالد ترامب، الرئيس السابق المثير للجدل للولايات المتحدة ، قد وجهت أيضا هذا النوع من الانتقادات. ومثل إيلون ماسك، أنشأ شبكة اجتماعية بديلة تسمى «الحقيقة» واعدة بفرض رقابة بدون مستخدمين.

إيلون ماسك. (الصورة: تويتر)

لماذا يشكك إيلون ماسك بشكل مفرط في حرية التعبير على تويتر ويخطط لإنشاء شبكة اجتماعية جديدة؟ في الأيام التي سبقت هذه التغريدات، أجرى الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس استطلاعًا سأل فيه عما إذا كانوا يعتقدون أن تويتر يحترم حرية التعبير. تحقيق فاز علنًا بخيار «لا»، وحصل على عدد 70٪ من الأصوات.

رد جاك دورسي، المؤسس المشارك، وحتى قبل عدة أشهر الرئيس التنفيذي لتويتر، على إيلون ماسك قائلاً إن توصيات تويتر يجب أن تكون تم اختياره بوضوح من قبل المستخدمين. إنها فكرة عبر عنها قطب علنا في الماضي.

استطلاع إيلون ماسك في 28/03/2022. (الصورة: تويتر)

ليس هذا هو الجدل الوحيد الذي تورط فيه إيلون ماسك في الأسابيع الأخيرة. في القائمة، يمكن ملاحظة أنه تم إنشاء ضجة كبيرة عندما تم الكشف عن أنه طلب أم بديلة، وأن لديه ابنة ثانية مع المغني غرايمز.

وفي الوقت نفسه، تحدى فلاديمير بوتين، الرئيس الحالي لروسيا، في حرب تتعرض فيها حرية أوكرانيا للتهديد.

وفي حالة عدم كفاية، أدلى غرايمز أيضا ببعض التصريحات المثيرة للجدل حول قطب، مؤكدا أنه يعيش في بعض الأحيان تحت خط الفقر.

إيلون ماسك. (الصورة: باتريك بليول/بول عبر رويترز)

الحقيقة، شبكة دونالد ترامب الاجتماعية التي تتعارض أيضًا مع Twitter

أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على متجر التطبيقات شبكته الاجتماعية الخاصة، Truth Social، نقلاً عن مشاركات من قبل مسؤول تنفيذي يتعلق بالمشروع المنشور خلال الجلسة التجريبية للتطبيق.

وقال في أحد الإجابات على أسئلة المستخدمين الضيوف: «نحن نستعد للإطلاق في متجر أبل يوم الاثنين 21 فبراير».

صحيح اجتماعي. (الصورة: رويترز/دادو روفيتش)

وفقًا للصور الموجودة على App Store, Truth Social تشبه إلى حد كبير Twitter , شبكة ترامب الاجتماعية المفضلة قبل حظرها نهائيًا في أعقاب أعمال الشغب في الكابيتول. في الواقع، اعتاد الرئيس السابق تقديم أخبار ورسائل مهمة من خلال هذه القناة.

«ما الذي يجعل الحقيقة الاجتماعية مختلفة؟ نحن منصة وسائط اجتماعية خالية من التمييز السياسي «، يمكن رؤيتها في الوصف المتاح على Apple App Store.

الحقيقة الاجتماعية على متجر التطبيقات. (الصورة: ENTER.CO)

الشرط الوحيد للتطبيق هو أن المحتوى المنشور يجب أن يكون «صحيحًا تمامًا». للمشاركة في الدردشات، يجب عليك التسجيل وإنشاء ملف تعريف، وبعد ذلك يمكنك متابعة الاتصالات الشخصية من خلال المتابعين والمشاركات والإعجابات.

نعم، بشكل أساسي وكما ذكرنا سابقًا، يعمل مثل الشبكة الاجتماعية التي أسسها جاك دورسي.

استمر في القراءة







