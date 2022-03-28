«بريدجيرتون»: أين يمكنك أن ترى خيالات أخرى لجوناثان بيلي، الممثل الذي يلعب دور أنتوني في المسلسل؟

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en fotograma de la primera temporada de Bridgerton. EFE/Nick Briggs/Netflix

في الموسم الأول، تمكنت شخصية Regé-Jean Page من التغلب على قلوب عشاق المسلسل. ولّد رحيله عن الخيال الكثير من الاضطرابات بين محبي هذه القصة التي تغير الآن مؤامرتها المركزية إلى شخصية أنتوني بريدجيرتون، التي لعبها الممثل البريطاني جوناثان بيلي. ولكن من هو الممثل وأين يمكننا رؤية أعماله قبل المسلسل المبني على ملحمة جوليا كوين.

ولد جوناثان بيلي في عام 1988 لكنه ارتفع إلى الشهرة عندما تم اختياره للعب دور ليوناردو دافنشي على سلسلة سي بي سي (قناة تابعة لتكتل بي بي سي) تسمى ببساطة ليوناردو. هناك، تم اختيار بيلي لتمثيل سنوات شباب الفنان الفلورنسي في القرن الخامس عشر. استمر المسلسل لمدة موسمين واكتسبت أسلوبًا عصريًا يتميز باللغة والموسيقى (تم استخدام أغنية لفرقة Radiohead). تم بثه بين عامي 2011 و 2012.

كان جوناثان بيلي جزءًا من الكوميديا «Crashing»، التي أنشأتها فيبي والر بريدج، والتي يمكن رؤيتها على Netflix. (@jbayleaf)

وفقًا للعديد من وسائل الإعلام عندما سألوه عن كيفية ظهور فكرة كونه ممثلاً، ذكر بيلي أنه في سن مبكرة، في سن الخامسة، أنه شاهد مسرحية أوليفر. لقد تم بالفعل اختيار أن يكون ممثلاً وستبدأ مسيرته في التألق في العقود التالية.

في عام 2013 كانت جزءًا من برودتشرتش، المسلسل الإنجليزي من بطولة أوليفيا كولمان وديفيد تينانت. هناك، لعب بيلي دور أولي ستيفنز، وهو صحفي شاب كان يقوم بنوع من التدريب في صحيفة برودتشرتش إيكو، حيث كان يطمح إلى اكتساب المعرفة لتحقيق القفزة إلى وسائل الإعلام الوطنية الأكثر صلة.

كانت أيضًا جزءًا من كوميديا بي بي سي المسماة Me and M. Jones, حيث شارك التشكيلة مع سارة ألكسندر ونيل موريسي, الذين لعبوا جيما وجيسون جونز, على التوالي. هنا أعطى جوناثان الحياة لألفي، ابن جونز. المسلسل، الذي تم بثه في عام 2012، استمر لموسم واحد وظهر ست حلقات مدتها نصف ساعة تم بثها على التلفزيون الإنجليزي.

كان بيلي أيضًا واحدًا من العديد من الممثلين الإنجليز الذين شاركوا في الخيال التاريخي الآن Doctor Who, الذي لعب فيه Psi في الموسم رقم ثمانية.

منذ فترة، تحدث جوناثان بيلي بحرية عن مثليته الجنسية، التي أخفيها لعدة سنوات. (@jbayleaf)

ولكن ربما كان أحد المسلسلات التي تميزت مسيرة بيلي المهنية، بلا شك، Crashing. يحتوي هذا الخيال - المتاح على Netflix - على موسم من ست حلقات وبطولة فيبي والر بريدج، الممثلة التي أصبحت فيما بعد تأسست في Fleabag. تدور أحداث القصة في لندن وبيلي (الذي يرتدي رجل أشقر) هو جزء من مجموعة من الثلاثين من العمر الذين يعيشون في حراس الممتلكات (مكان كان في السابق مبنى بلدية ويتم تأجيره الآن). يُظهر الإنتاج كيف تبدو الحياة بالنسبة لجيل الألفية، الذين بغض النظر عن مدى صعوبة عملهم، لا يشترون ممتلكاتهم الخاصة. هنا يلعب بيلي دور سام، في حين أن Waller-Bridge هو Lullu وهو أيضًا كاتب هذه الكوميديا.

ومع وصول المزيد من الإنتاجات والشخصيات, يمكن لمعجبيه الاستمرار في الاستمتاع بها في الموسم الثاني من Bridgerton, التعرف على مثلث حبه مع إدوينا وكيت.

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