لماذا يعرض اختفاء النحل البشر للخطر وكيفية منعهم من الانقراض

ماذا ستفعل إذا اختفت الفاكهة المفضلة لديك يومًا ما وبغض النظر عن مدى حرصك على تجربتها مرة أخرى، فهذا غير ممكن؟ ثم لا يوجد المزيد من الزهور، لا يمكنك أن تشم رائحة عباد الشمس أو الهندباء أو الخزامى مرة أخرى؛ فجأة لا ترى الفراشات أو الطيور أو الحيوانات التي رأيتها عادة في رحلتك اليومية. على الرغم من أن هذا يبدو وكأنه خيال علمي، إلا أنه حقيقة يمكن أن تحدث بسبب التهديد الحالي للنحل والملقحات الأخرى، وهو أننا كنوع بشري نعتمد على هذه الحشرات الصغيرة.

جيراردو سيبالوس، الباحث في معهد البيئة التابع لـ UNAM، يخبر Infobae Mexico أنه إذا يتم فقدان النحل، والقدرة على إنتاج الغذاء. في كلماته: «مع انقراض النحل، وانقراض الأنواع بشكل عام، نحن في وضع معقد لدرجة أن ما يحدث في السنوات الخمس عشرة القادمة سيحدد ما يحدث للبشرية والحياة على الأرض ».

يذكر الباحث أن النحل هو أحد مؤشرات كيفية وجود الكوكب. وفقًا لـ Ceballos، فإن فقدان الكثير من النحل وأنهم انقرضوا يشير إلى أننا في مشكلة خطيرة: «إنها دعوة للاستيقاظ تتبعها الحيوانات الأخرى بعد النحل ثم الآخرين».

على هذا الكوكب هناك ما لا يقل عن 20 ألف نوع من النحل. النحلة التي نعرفها عادة هي apis mellifera؛ ومع ذلك، فهي ليست مستوطنة في المكسيك لأنها تأتي من أوروبا. إن العمل الذي يقوم به النحل والملقحات بشكل عام مهم للغاية بالنسبة للنظام البيئي والتغذية البشرية. تعتمد هذه العملية على 90 في المائة من النباتات المزهرة مثل عباد الشمس والمردقوش والبورج. 75 في المئة من المحاصيل الغذائية في العالم مثل الطماطم والأفوكادو واليقطين، وكلها مهمة في النظام الغذائي المكسيكي و 35 في المئة من الأراضي الزراعية، وفقا للأمم المتحدة.

يوجد في المكسيك ما يقرب من ألفي نوع من النحل. بعضهم منعزل، 47 ينتج العسل ونحل ميليبونا، أي أنه ليس لديهم لدغة. كانت شعوب المايا تزرعها منذ مئات السنين وتطلق عليها اسم «النحل المقدس» بسبب الخصائص العلاجية لعسلهم. بسبب عوامل مختلفة، يتعرض النحل لخطر الانقراض الشديد. من المهم أن نذكر أن الأنواع الأوروبية بها العديد من خلايا النحل في مزارع تربية النحل في جميع أنحاء العالم؛ ومع ذلك، فإن الأنواع البرية في البلاد هي تلك المهددة.

نحلة ميليبونا هي ملقحات مهمة في المحاصيل مثل الأشيوت والأفوكادو والقهوة واليقطين والشايوت والفلفل هابانيرو والمانجو والخيار والبطيخ والطماطم. (الصورة: حكومة المكسيك)

إليزابيث باسيليو، طبيبة بيطرية متخصصة في النحل، تعمل حاليًا في لجنة الموارد الطبيعية والتنمية الريفية التابعة لوزارة البيئة، وهي أيضًا مربية نحل ومدربة في هذه التجارة. يشرح Bacilio لـ Infobae Mexico أن الانخفاض في هذه الحشرات هو مجموعة من عدة عوامل: «الأمراض الطفيلية والفيروسية، واستخدام المبيدات الحشرية والمبيدات الحشرية، وتغير المناخ، وسوء إدارة المزارعين، والبقع الحضرية، وكذلك استخدام هوائيات الإشارة مساعدة النحل لا يمكن أن يعود إلى خليته لأنهم فقدوا». أي أن الهوائيات اللازمة لتكون قادرة على استخدام هواتفنا المحمولة اليوم مسؤولة عن فقدان العديد من النحل.

واحدة من المشاكل، كما يقول، هو أنه في العديد من الأماكن التي يوجد فيها البذر، يقوم المزارعون بتنظيف الأرض، أي أنهم يقتلعون الأعشاب الضارة؛ ولكن داخلها عباد الشمس البري، البرسيم الأبيض، الهندباء، كروم الكامبانيتا. يتم الحصول على العسل وحبوب اللقاح من كل هذه الأعشاب الضارة، وعندما تتم إزالتها، يتم أخذ الطعام بعيدًا عن النحل والملقحات الأخرى، مما يؤدي إلى موتهم. ويذكر أن «هذه النحل هي التي هي في خطر الانقراض. ليس لدى الناس أي فكرة عن وجود هذه النحل لأنهم ليسوا ملتزمين للغاية، وليس لديهم هذا الصبر للحصول على حديقة والعناية بها».

حتى الكثير من الناس يشيطون الخفافيش، لكنهم أيضًا ملقحات مهمة. على سبيل المثال، إذا نفدت الخفافيش، فلن يكون هناك mezcal لأنها ملقحات حصرية لهذا النوع من maguey حيث يتم إخراج المشروب.

مما لا شك فيه أن إحدى المشاكل الرئيسية المحيطة بالنحل والتي هناك حاجة ماسة للقضاء عليها، وفقًا للمتخصصين، هي استخدام المبيدات الحشرية والمبيدات الحشرية. يذكر Ceballos أنه يجب حظرها لأنها تحتوي على بقايا تقتل النحل، وأنه يجب إجبار شركتين أو ثلاث شركات كبيرة على التوقف عن إنتاج هذه المواد الكيميائية.

لهذا، يضيف Bacilio أن الشركات بهذا الحجم لديها بالفعل مطالب مختلفة لأنها منتجات تحتوي على neonicotinoids، والتي هي مسرطنة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. حتى الأشخاص الذين يتعاملون مع هذا النوع من المنتجات قد أصيبوا بالمرض: «إنه يتجاوز موت الملقحات، وصحة الإنسان تسير جنبا إلى جنب»، كما يقول.

اقترحت جمعيات مثل غرينبيس حظر المبيدات السامة مثل النيونيكوتينويدات و الفيبرونيل ومبيدات الحشرات الأخرى.

وبدونها، فإن السكان يأكلون الدرنات فقط، كما يقول الخبراء. (الصورة: كوارتوسكورو).

أورورا Xolalpa، الأستاذ والباحث في جامعة المايا المشتركة بين الثقافات في كوينتانا رو ورئيس مركز الابتكار للتنمية المستدامة لتربية النحل، يخبر Infobae Mexico أن استخدام المبيدات هو قضية لم تكن توقفت وأنه يكاد يكون من المستحيل التوقف.

يقول: «كان لدينا قضية قبل أربع سنوات في البلدية حيث أنا، كان هناك ما يزيد قليلا عن 300 مستعمرة تضررت، وكثير منهم ماتوا، والبعض الآخر مات ببطء والبعض الآخر فجأة؛ كان منتجا واحدا الذي سمم عمليا الكثير من النحل ولم يكن هناك رد قانوني من الحكومة». وتقول أيضًا إنه في يناير الماضي، تضررت 430 مستعمرة بسبب نفس المشكلة، وحتى يومنا هذا لم تكن هناك مؤسسة تتوقف في المنطقة للرد، على الرغم من تقديم شكوى إلى مكتب المدعي العام.

وفقًا لـ Xolalpa، فإن القضايا ذات الأولوية التي يجب أن نعالجها هي المواد الكيميائية بسبب ارتفاع معدل الوفيات الموجودة، ولا توجد أسس قانونية للرد على هذا النوع من الجرائم عندما يضعها الناس، ولا يوجد تنظيم صحيح لهذه المنتجات والمزارع لا يعرف ماذا إنهم يستخدمون، ولا يستخدمون حماية واحدة لتطبيقها، أكثر في الجنوب. كما يذكر أن هناك مناطق في كامبيتشي حيث توجد تطبيقات جوية متكررة للغاية ولا يعرف المزارعون متى ستسقط المادة الكيميائية على رؤوسهم.

النحل هي واحدة من أهم مجموعات الملقحات. (الصورة: كوارتوسكورو).

في مكسيكو سيتي، تم تنفيذ حدائق التلقيح في المراكز الحضرية التي يروج لها مدير FES Iztacala María del Coro Arizmendi. فيها، تزرع مساحة بها نباتات معينة لجذب الحيوانات الملقحة مثل النحل والنحل الطنان والطيور الطنانة لتزويدها بالموارد الغذائية في مدينة تدهورت فيها بيئتها الطبيعية وهناك عدد قليل من المناطق الخضراء.

توضح إليزابيث باسيليو أنه يمكننا تنفيذ أواني الحدائق المعلقة على الحائط في حدائقنا أو، إذا كان لديك شرفة، فإنها توصي بأن تكون نباتات عطرية مثل النعناع وإكليل الجبل، والتي على الرغم من أنها لا تبدو تحتوي على أزهار صغيرة. إذا كان لديك مساحة أكبر، ويضيف، يمكنك زراعة أشجار الفاكهة أو الكروم، حيث يمكن أيضًا تقدير هذه الحشرات، وكذلك ترك حاويات من الماء في الحديقة بالرخام أو الحجارة أو الأغصان حتى لا يغرق النحل ويمكن أن يأخذها.

إذا تمكنا من رؤية سرب، فمن المهم عدم استدعاء قسم الإطفاء لإبادته. هناك عملية نقل سرب يمكن تنفيذها مع مربي النحل المختلفين، ولكنها تأتي بتكلفة. هذا عندما لا يرغب الناس في القيام بذلك، ولكن من الضروري الاعتقاد بأن مربي النحل لديه نفقات مثل البدلة اليومية أو البدلة، كما يقول باسيليو

على المستوى الفردي، تذكر أورورا Xolalpa أن أهم شيء هو إبقائنا على اطلاع، ومعرفة أهمية عملها وكيف يساهم في إطعام البشر. تعتبر حدائق التلقيح ذات قيمة كبيرة، ولكن الرغبة في المساعدة في هذه المشكلة يجب أن تتجاوز وضع النباتات الجميلة، وعلينا أن نبلغ أنفسنا لمعرفة ما إذا كانت حبوب اللقاح في تلك النباتات تتغذى وتغذي النحل. بالإضافة إلى تقليل المواد الكيميائية إلى الحد الأقصى في المنزل، وفصل العضوية عن العضوية وغير العضوية لإعطائها استخدامًا جديدًا.

وفقا لزولالبا، يقول أن «التفكير في الاستفادة من النحل عن طريق وضع زهرة عليها أو إعطائهم الماء مع السكر لا يكفي». من المهم أن نذكر أنه على الرغم من الجهود المبذولة كأفراد، فإن الدورة لا حصر لها إذا لم تكن هناك لوائح وقوانين تحظر استخدام المواد الكيميائية التي تؤثر على كل من تلقيح الحيوانات والبشر أنفسهم.

تم زرع الحديقة الأولى في عام 2014 في FES Iztacala. (صورة فوتوغرافية: ماريا ديل كورو أريزمندي/موقع ويب).

يخلص أورورا إلى أنه في كل مرة نأكل فيها ملعقة من العسل، نأكل آلاف الزهور وآلاف البكتيريا وآلاف الإنزيمات المفيدة «لأن العسل ليس مجرد مُحلي، بل هو مزيج مثالي من الحياة؛ النحل يحمل الحياة على أرجلهم. رعاية النحل هي الاعتناء بك».

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