رفع مشتهي الأطفال دعوى قضائية ضد فندق لسداد أمواله بعد سجنه أثناء إقامته بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل

قام ستيوارت إيغر، وهو رجل يبلغ من العمر 73 عامًا متهم بالاعتداء الجنسي على الأطفال، بمقاضاة سلسلة الفنادق البريطانية بريمير إن لمدة ثلاث سنوات لعودة 107.50 جنيه إسترليني، أي حوالي 142 دولارًا، دفعها كجزء من إقامته في أحد فروعها التي تم قطعها بسبب سجنه.

يقول إيغر أنه أجبر على إلغاء الحجز لأنه تم نقله إلى السجن بسبب إدانته بالاعتداء الجنسي على قاصر.

وكان الرجل قد حجز الغرفة في فرع بورتسموث (المملكة المتحدة) في مايو 2019، حيث كان الفندق قريبًا من المحكمة حيث ستتم محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم جنسية. لكنه أدين وأرسل إلى السجن في أربعة أيام فقط، لذلك طلب عودة الليلتين الأخيرتين.

على الرغم من إدانته، وهي مشكلة أكثر خطورة بشكل موضوعي، أطلق Eager حملة غير عادية لاستعادة مبلغ صغير نسبيًا من المال.

جاءت قصة محاولته الهوسية لاستعادة 107.50 جنيه إسترليني هذا الأسبوع بعد أن كتب إيغر إلى صحيفة ديلي تلغراف يصف شكواه ويأمل في طلب المساعدة في استرداد المال.

وقال كيف أنه حجز إقامة في نزل بريمير لمدة ست ليال، ودفع كامل المبلغ عند وصوله، عندما كان يحاكم «بعد اتهام كاذب يعود تاريخه إلى 30 عاما».

«لم يكن لدي أي فكرة عن المدة التي قد تستمر فيها المحاكمة. استمر أربعة أيام فقط ولم يسير الحكم بالطريقة التي أردتها (هيئات المحلفين خاطئة في بعض الأحيان). لقد أرسلوني إلى السجن لمدة أربع سنوات»، كما يقول في رسالته إلى وسائل الإعلام البريطانية.

«نظرًا لأنه لم يكن من الممكن الاتصال بـ Premier Inn من زنزانة السجن لإلغاء الليلتين المتبقيتين، فقد جعلتُ محاميي يفعل ذلك من أجلي. لقد فات الأوان لاسترداد أول ليلة غير مستخدمة، ولكن كان من المتوقع استرداد مبلغ 107.50 جنيهًا إسترلينيًا في الليلة الثانية»، يضيف المدان.

وفقا لإيغر، عندما أطلق سراحه المشروط بعد عامين من وقوعه، بدأ حملة مطالبات عامة، كان يقوم بها على مدى الأشهر الستة الماضية.

يقول المدان أن الفندق ينفي أي أثر لمكالمة المحامي ويجادل بأن الإلغاء كان يجب أن يتم بنفسه بعد سبعة أيام من الحجز.

وكتب: «كان الأمر مهين بما فيه الكفاية لقضاء بعض الوقت في جريمة لم أرتكبها دون أن يحاول بريمير إن الاستفادة من سوء حظي».

الفندق الذي حجز فيه ستيوارت إيغر ست ليال لمواجهة محاكمته، والتي استمرت أربعة أيام فقط وأرسلته مباشرة إلى السجن بتهمة الولع الجنسي بالأطفال.

ومع ذلك، فشلت محاولته للحصول على التعاطف من وسائل الإعلام، تماما كما فشلت مطالبته بالفندق حتى الآن.

حققت صحيفة ديلي تلغراف بشكل مستقل في أسباب إدانة الرجل العجوز ووجدت أن ذلك كان بسبب الاعتداء الجنسي على صبي جوقة, جريمة وصفتها الشرطة بأنها «صادمة» و «فاسدة».

الصبي، الذي هو الآن رجل ناضج، أبقى في البداية محنته سرا وعلى ما يبدو وضعت الإدمان على القمار والمخدرات نتيجة لقمع كل ما حدث.

واضاف «لم يجد في النهاية الشجاعة للتحدث والسعي لتحقيق العدالة إلا بعد سنوات. أنت تجادل بأنك بريء والآن ترى نفسك ضحية للتكهنات غير العادلة من قبل Premier Inn بمبلغ 107.50 جنيه إسترليني. وبصرف النظر عن هذه الخلفية القاتمة لثانية واحدة، تظهر نظرة على المعلومات التي أرسلها لي أن محاميه اتصل بمكتب الاستقبال في الفندق ولكن، لأسباب غير معروفة، لم يتمكن من ضمان الإلغاء والتعويض اللاحق نيابة عنه»، ردت وسائل الإعلام في رسالة أخرى إلى المدان.

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن السجن ليس سبباً لعدم الاتصال بإلغاء الحجز، لأنه في السجون يمكنك استخدام الهاتف، وأن هذا الرفض يبدو أشبه بطريقة لمنع الفندق من التحقيق واكتشاف سبب إدانته.

وتضيف الرسالة: «بالنظر إلى ذلك، أنا مندهش من أن شخصا مثلك، يدعي أن لديه خبرة مباشرة في اتهام كاذب، سعيد جدا بسحب اسمه من خلال الوحل في صحيفة وطنية».

واضافت الصحيفة انها ليست مستعدة لاجراء اى مشاورات نيابة عنه وتمنت ايجر «حظا سعيدا».

كانت التلغراف ملزمة بالاتفاقية للحفاظ على سرية هويات مراسليها وبالتالي نشرت الأحرف الأولى فقط.

لكن وسائل الإعلام الأخرى مثل صحيفة ديلي ميل تمكنت من التعرف على إيغر وتتبعه إلى منزل سكني في سويندون، ويلتشير، حيث قابلوه.

أخبرهم أنه لم يعتذر عما حدث وأنه لا يزال يريد استرداد أمواله. واعترف بأنه ربما كان «قلقا بشأن المشكلة»، لكنه قال إنه من غير المرجح أن يواصل دعواه ضد بريمير إن في ضوء الرد.

كما هاجم كاتبة التلغراف بسبب ردها، قائلاً: «اعتقدت أنني خارج النظام. اعتقدت أنها كانت مبالغة بعض الشيء لأنني لست متأكدًا تمامًا مما إذا كانت ذات صلة. كان ادعائي ضد Premier Inn في بورتسموث بدلاً من البحث عن التاريخ»

يقول الرجل أنه «لا ينبغي لنا أن نصدق كل ما يقرأ على الإنترنت» ويدافع عن براءته. وبالإضافة إلى ذلك، يذكر أن ادعائه «مسألة مبدأ».

في مايو 2019، أدين Eager في محكمة التاج في بورتسموث في ثلاث تهم تتعلق بالاعتداء غير اللائق على صبي يبلغ من العمر 11 أو 12 عامًا في الثمانينيات.

الشريك السابق لمكتب المحاماة، الذي كان أيضًا فتاة استعراض، اعتدى على الصبي في عام 1988 في مزرعة في هامبشاير. شجع Eager ضحيته على الجلوس في حضنه وقيادة سيارته عندما أوصله إلى المنزل.

كان الرجل يطالب بإعادة الأموال التي أنفقت في ليلتين في فندق لم يستخدمه لمدة ثلاث سنوات لأنه أدين وأرسل إلى السجن.

ونفى ايجر، الذي سبق ادانته بارتكاب جرائم مماثلة ضد أطفال صغار بالقرب من ويميرينغ خلال الثمانينات، هذه المزاعم ولكن ثبتت إدانته من قبل هيئة محلفين بالإجماع.

بعد القضية, المحقق الرقيب جوليا نيكول, الذي قاد تحقيق شرطة هامبشاير, قال إن التلاعب وسوء المعاملة التي ارتكبها إيغر كان لهما تأثير كبير على حياة الضحية.

«كان عمري 11 أو 12 عامًا فقط في وقت ارتكاب هذه الجرائم، مما يجعلها أكثر إثارة للصدمة والفساد. وقد احتفظ الصبي، وهو الآن رجل بالغ، بهذا السر لعقود، كافح خلالها للتعامل مع الحياة والمدرسة وهويته وعانى بشكل رهيب مع صحته العقلية».

واضاف «لقد تعرض للسرقة من طفولته وقضى حياته البالغة محاولا قبول الصدمة».

على الرغم من ذلك، استمر الرجل في إنكار الجرائم عندما واجهته وسائل الإعلام.

وعندما سئل عما إذا كانت لديه أي مخاوف بشأن ضحيته، قال إيجر: «أما بالنسبة للمسألة التي كان يشير إليها، فلا توجد ضحايا يجب أن يأخذوا في الاعتبار».

«ما زلت أنكر ذلك. لقد كان اتهامًا كاذبًا وإدانة ظالمة».

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