من الكابتن فيوري إلى ساسا سالسيتا: أفضل الألقاب التي قدمها كلب بيرموديز

لقد صاغ التاريخ الرياضي لكرة القدم المكسيكية تاريخًا طويلًا منذ القرن العشرين. في السنوات الأخيرة، عزز إنريكي برموديز دي لا سيرنا نفسه كواحد من أكثر الأصوات تذكرًا لأسلوبه ونبرة صوته وبعد أن أعطى ألقاب versaillesque لبعض اللاعبين الذين جاءوا للعب في المكسيك. على الرغم من أنهم لم يكونوا محبوبين دائمًا من قبل المعجبين، إلا أن الأسماء المستعارة التي نفذها رافقت مسار كل لاعب من لاعبي كرة القدم المذكورين، حتى أكثر من أسماء ولادتهم.

لعب ألفريدو تينا معظم مسيرته مع نسور أمريكا (الصورة: تويتر/ @patula_7809)

ألفريدو تينا كابتن فيوري

كان أحد أوائل اللاعبين الذين حصلوا على لقب من مؤرخ الرياضة هو المدافع المركزي الأسطوري لنسور أمريكا، ألفريدو تينا. كانت شجاعته وقيادته وشراسته على المحكمة، بالإضافة إلى مزاجه الغاضب في الكلاسيكيات الوطنية، سببًا كافيًا لتسميته الكابتن فيوري. حتى، وفقا لبيرو بيرموديز نفسه، حتى أن اللاعب الأمريكي السابق شكره على تسميته بهذه الطريقة.

فاز رافا ماركيز بكأس دوري أبطال أوروبا مع نادي برشلونة، حيث أصبح معيارًا (الصورة: تويتر/ @RafaMarquezMX)

رافائيل ماركيز القيصر دي ميتشواكان

أحد اللاعبين المكسيكيين الذين يتمتعون بأفضل سجل حافل في العالم هو المدافع المركزي السابق رافائيل ماركيز. صفاته الجيدة، وكذلك القيادة، جعلته المرشح المثالي للعب لفرق مثل موناكو وبرشلونة. بهذا المعنى، وبفضل تاريخه في أوروبا وأسلوبه المشابه لأسلوب فرانز بيكنباور، أطلق عليه إنريكي بيرموديز نفس لقب اللقب الألماني، لكنه يشير إلى حالته الأصلية.

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