ما هي علامات زودياك للاعبين في بيرو؟

تم بالفعل نشر قائمة البيروفيين الذين تم اختيارهم لمباراة بيرو-أوروغواي. سيكونون حاضرين في المباراة القادمة ضد باراغواي. على الرغم من أن هذه قائمة عامة يظهر فيها الرماة والمدافعون والمهاجمون ولاعبو خط الوسط، الذين يبلغ عددهم 29 في المجموع، إلا أنه لم يُعرف بعد بالضبط من سيكون لاعبًا الأحد عشر الذين سيواجهون أوروغواي اليوم. ولكن في الدورات التدريبية الأخيرة التي قام بها Gareca، يمكن ملاحظة المشاركة المستمرة لـ 11 لاعب كرة قدم، وقد اخترناهم لمعرفة ما هي علامات زودياك لكل واحد، وبالتالي تعرف أكثر قليلا عن مواقفهم، وطرق مواجهة المنافس وردود الفعل على النتائج المختلفة في المحكمة، وفقا ل علم التنجيم. إذا كنت تريد معرفة المزيد، فإننا نعرض لك جميع التفاصيل أدناه.

سيتم عرض هذه القائمة من برجك الأبيض والأحمر بترتيب دعوة الاتحاد البيروفي لكرة القدم (FPF).

أركيرو

- بيدرو غاليز هو علامة الحوت.

تاريخ ميلاده هو 23 فبراير 1990. يبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا وهو في الأصل من ليما. مثل كل برج الحوت، لديه شخصية هادئة ومريحة وهادئة للغاية. يضعون ثقتهم في الآخرين على الرغم من أنهم يعرفون أنهم قد ينتهي بهم الأمر بالطعن في الظهر.

لسوء الحظ، فإن واحدة من أسوأ خصائص الحوت هي التشاؤم، ولكن إذا حاولت السيطرة عليها، يمكنك الخروج من الحفرة السلبية.

يأمل حارس مرمى منتخب بيرو بيدرو غاليس أن يتمكن من الذهاب إلى كأس العالم بعد روسيا 2018 | الصورة: وكالة فرانس برس

دفاعات

- لويس أفينكولا هو علامة برج الحوت.

ولد في 2 مارس 1990 في تشينتشا ألتا. يبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا.

مثل Pedro Gallese، الميزات هي نفسها، لكننا سنضيف المزيد. يمكن أن يكون الصدق من بين أفضل صفاته، أما بالنسبة للحب وفقًا لعلم التنجيم فهي علامات مخلصة تبحث باستمرار عن الاتحاد الرومانسي والعقلي مع الشريك. يأخذ الحب جوهرًا خالصًا والجنس خاص.

العلامات التي لديه أكثر توافق في الحب هي العقرب والعذراء والسرطان.

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- كارلوس زامبرانو هو علامة السرطان.

ولد في 10 يوليو 1989 في كالاو. يبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا.

يتميز الناس من علامة السرطان بكونهم عائليين وعاطفين ورومانسية للغاية. الأسرة هي ركيزة مهمة لمشاركة اللحظات التي لا تُنسى. هذا هو السبب والعديد من الأشياء الأخرى تسبب الإعجاب والجميع يحبهم.

السرطان هو علامة الحب المتوافقة مع برج الثور والعذراء.

- ألكساندر كالينز هو علامة برج الثور.

ولد في 4 مايو 1992 في كالاو. يبلغ من العمر حاليًا 29 عامًا.

إنها علامة تحب أن تكون رومانسية في أفضل حالاتها. وهو أيضا من محبي التحمل والمثابرة والقوة. لديه إرادة كبيرة للقيام بالأشياء والقيام بها بشكل جيد للغاية.

برج الثور هو علامة الحب المتوافقة مع برج الحوت والسرطان.

- ميغيل تراوكو علامة برج العذراء.

من مواليد 25 أغسطس 1992 في تارابوتو. يبلغ من العمر حاليًا 29 عامًا.

لديهم شخصية قوية وأفكار ثابتة وواضحة لأنهم عندما يريدون شيئًا ما يحصلون عليه عاجلاً أم آجلاً. لديهم قدرة فطرية على إقناع الآخرين، ليكونوا مركز الجذب وروح الحفلات أو التجمعات.

برج العذراء هو علامة الحب المتوافقة مع السرطان والعقرب.

كرة القدم لكرة القدم - كوبا أمريكا 2021 - ربع النهائي - بيرو ضد باراغواي - استاديو أوليمبيكو، غويانيا، البرازيل - 2 يوليو 2021 بيرو ميغيل تراوكو في العمل مع باراغواي أنجيل روميرو رويترز/دييغو فارا

لاعبي خط الوسط

- سيرجيو بينيا هو علامة الميزان.

ولد في 28 سبتمبر 1995 في ليما. يبلغ من العمر حاليًا 26 عامًا.

يحب الاستقرار والإنصاف في جميع الجوانب. الميزان عادة ما يكون شخصًا هادئًا، فهي تحب العزلة والانسجام. من المحتمل أيضًا أن يتسبب في فوضى وضجيج عندما تكون في وقت سيء.

الميزان هو علامة الحب المتوافقة مع القوس وليو.

- ريناتو تابيا هي علامة ليو.

ولد في 28 يوليو 1995 في ليما. يبلغ من العمر حاليًا 26 عامًا.

القيادة هي شيء له، لديه قناعة كبيرة ومثل جيدة. إن قلبهم الطيب وولائهم وشعورهم بالحماية يجعلهم فريدين. كما أنهم يحبون جذب الانتباه وأن يحاصروا من قبل الآخرين، إذا كانوا لا يعرفون كيفية التحكم فيه، فمن المحتمل أن يقعوا في الفخر.

Leo هي علامة الحب المتوافقة مع Aries و Sagittarius.

بدأ ريناتو تابيا في كلتا المباراتين في اليوم المزدوج الأخير.

- يوشيمار يوتون هو علامة برج الحمل.

ولد في 7 أبريل 1990 في كالاو. يبلغ من العمر حاليًا 31 عامًا.

هؤلاء أشخاص وقادة قابلين للتكيف للغاية يمكنهم التعايش مع الآخرين بسبب إبداعهم وعفويتهم. إنهم أشخاص مفصلون للغاية وملتزمون.

Aries هو علامة الحب المتوافقة مع Aquarius و Gemini.

- أندريه كاريو هو علامة الجوزاء.

ولد في 14 يونيو 1991 في ليما. يبلغ من العمر الآن 30 عامًا.

أعظم اعتراف فيها هو ذكائهم الكبير، ولكن ليس فقط على المستوى العقلي، ولكن أيضًا في وقت التحدث والتمثيل. عادة ما يكونون أشخاصًا متوازنين وقابلين للتكيف ومكرسين جدًا للحب.

الجوزاء هي علامة الحب المتوافقة مع Leo و Aries.

تبلغ قيمة أندريه كاريو في السوق 5 ملايين يورو، وفقًا لـ Transfermarkt. | الصورة: وكالة فرانس برس

- كريستيان كويفا هو علامة القوس.

ولد في 23 نوفمبر 1991 في تروخيو. يبلغ من العمر الآن 30 عامًا.

أكثر ما يبرز في هذه العلامة هو الاضطراب الذي يمشي معه، كما أنهم غالبًا ما يقومون بمشاهد نوبة غضب إذا لم يسير شيء ما كما فكروا أو خططوا. ولكن ليس كل شيء سيئًا، سيكون الأمر متروبًا لكل برج القوس ليكون قادرًا على توجيه الإحباط والحزن إلى الجوع للفوز لأنه إذا قاموا بتوجيه طاقتهم، فسيتمكنون من حل جميع أنواع الصعوبات.

القوس هو علامة الحب المتوافقة مع الميزان وبرج الدلو.

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مهاجم

- جيانلوكا لابادولا هي علامة الدلو.

ولد في 7 فبراير 1990 في تورينو، إيطاليا. يبلغ من العمر حاليًا 32 عامًا.

الخصائص العظيمة التي تجعل برج الدلو تبرز هي: أن تكون محبًا وحنونًا وحساسًا للغاية. إنهم أناس متعاطفون للغاية ويسعون دائمًا إلى دعم القضايا النبيلة، ليس لأنهم يريدون الاعتراف ولكن لأنه شيء يأتي من الداخل. إنه جزء من جوهره كشخص للمساعدة دون توقع أي شيء في المقابل.

برج الدلو هو علامة الحب المتوافقة مع برج الحمل والقوس.

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