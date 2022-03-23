VALORANT Challengers: فريق لاتيني سيصل إلى أول حدث دولي لهذا العام

بعد شهر المرحلة العادية في كل من شمال وجنوب لاتام، كان الممثلون الأربعة للقارة موجودون بالفعل في المكسيك لبدء التصفيات وجهاً لوجه. في الفترة من 24 إلى 27 مارس، سيسعى ليفياثان، إيزولوس لازر، كرو إسبورتس و فوسيون للحصول على تصريح مباشر الوحيد إلى فالورانت ماسترز في ريكيافيك، المخصصة للبطل. هذا هو أول حدث دولي لهذا العام يجمع أفضل الفرق في العالم كنقطة تتويج للمرحلة 1 من VCT (حلبة الأبطال).

في الشمال (LAN)، احتل فريق E-Xolos LAZER المركز الأول بعد فوزه على FUSION 2-1 في نهائي مفتاح الفائزين. وصلت المنظمة للتو إلى مكان الحادث - من قبل لاعب البيسبول Jhoulys Chacín - انتقمت في نهائي مفتاح الخاسرين، حيث أكدوا حضورهم بهزيمة ستة كارما 2-0.

من جانبها، في الجنوب (LAS) كان فريق Leviathan الذي احتل المركز الأول، بعد فوزه على KRÜ Esports بنسبة 2 إلى 0. لم يكن لدى مفضلات لاتام وأعلى 4 في العالم في عام 2021 تشكيلة البداية الكاملة للمباراة، بسبب تعليق Keznit الجزئي، لكنهم فازوا بالمركز الثاني بفوزهم على 9z بنسبة 2-0. في المباراة النهائية للمفتاح السفلي، حصلوا مرة أخرى على قائمة البداية وحققوا انتصارًا مدويًا.

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فالورانت ماسترز: الوصيف في التصفيات VALORANT Challengers سيواجه الوصيف في البرازيل لتحديد التصفيات المؤهلة. بمعنى آخر، ستتاح للمنطقة البرازيلية نفس الفرصة. كان قرار Riot Games دعمًا لـ Latam، والذي أظهر بطريقة رائعة أن لديها موهبة من الدرجة الأولى في مطلق النار. لعبت العروض الدولية لـ KRÜ Esports، بالإضافة إلى أداء قائمة أوسترالز (الآن تحت Leviathan) في تصفيات الفرصة الأخيرة في تصفيات الفرصة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا دورًا رئيسيًا في تحقيق هذا التقدم.

في النسخة الأخيرة من التصفيات وجهاً لوجه في المنطقة، أظهر الجنوب تفوقًا على ستة كارما وإنفينيتي، وعلى الرغم من أن الأستراليين هزموا KRÜ Esports في نهائي مفتاح الفائزين 2-1، إلا أنهم سقطوا أمام نفس المنافس 3-0 في النهائي الكبير. سيسعى ممثلون مثل Bandicoot و Daveeys إلى إعادة المباراة وسيسعى كل من E-Xolos LAZER و FUSION إلى التصحيح والتمثيل بأفضل طريقة، بينما سيسعى Leviathan للتغلب على حاجز الدخول الذي كان KRÜ Esports خلال 2021.

الشدات التصفيات VCT تشالنجر المكسيك - المرحلة 1 | (@valesports_la)

من الخميس إلى الأحد، ستبدأ الأيام من 14 MX؛ 15 CO/PE؛ 17 AR/CL. سيتم فتح اليوم الأول من خلال المبارزة بين E-Xolos LAZER (LAN أعلى 1) و KRÜ Esports (أعلى 2 من LAS)، ومن ثم سيؤدي إلى الاجتماع بين Leviathan و FUSION. سيبدأ الجميع من المفتاح العلوي، بتنسيق إزالة مزدوج. في نهاية يوم الخميس، سنلتقي بالمرشحين النهائيين لمفتاح الفائزين ويوم الجمعة 25، تم إقصاء الفريق الأول. هل سيتمكن الشمال من استرداد نفسه؟ هل حان الوقت لـ Leviathan أم ستسافر KRÜ Esports إلى ريكيافيك مرة أخرى؟

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