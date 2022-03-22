أصغر القنابل التي يمكن أن تحول أوكرانيا إلى منطقة نووية

FILE PHOTO: Russia's President Vladimir Putin (5th L) visits the National Defence Control Centre (NDCC) to oversee the test of a new Russian hypersonic missile system called Avangard, which can carry nuclear and conventional warheads, in Moscow, Russia December 26, 2018. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY./File Photo

من حيث القوة التدميرية، طغت عمالقة الحرب الباردة على القنبلة الذرية الأمريكية التي دمرت هيروشيما. كان أكبر انفجار اختبار في واشنطن أكبر 1000 مرة من الانفجار الذي تم إطلاقه في المدينة اليابانية، وكان انفجار موسكو أكبر بثلاثة آلاف مرة. على كلا الجانبين, كانت الفكرة هي ردع هجمات العدو من خلال التهديد بأعمال انتقامية كبيرة, مثل التدمير المتبادل المضمون, وتسمى أيضًا MAD. كان الشريط النفسي مرتفعًا جدًا لدرجة أنه كان يُنظر إلى الهجمات النووية على أنها لا يمكن تصورها.

واليوم، تمتلك كل من روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية أقل تدميراً بكثير: فقوتهما ليست سوى جزء بسيط من قوة قنبلة هيروشيما؛ ولكن استخدامها ربما يكون أقل رعباً وأكثر قابلية للاستيعاب.

وقد ارتفع القلق بشأن هذه الأسلحة الأصغر منذ أن حذر فلاديمير بوتين، في سياق الحرب في أوكرانيا، عدة مرات من قوتها النووية، ووضع قواته النووية في حالة تأهب وتسبب في قيام جيشه بشن هجمات محفوفة بالمخاطر على محطات الطاقة النووية في الأراضي الأوكرانية. والخوف هو أنه إذا شعر بوتين بأنه محاصر في أي وقت خلال الصراع، فإنه سيختار تفجير أحد أسلحته النووية الصغيرة، وكسر المحرمات التي أنشئت قبل 76 عاما، بعد هيروشيما وناغازاكي.

ويشير المحللون إلى أن القوات الروسية حاولت منذ فترة طويلة الانتقال من الحرب التقليدية إلى الحرب النووية، وخاصة كوسيلة لكسب ميزة بعد الخسائر في ساحة المعركة. ويضيفون أن الجيش، الذي يدير أكبر ترسانة نووية في العالم، قد استكشفوا مجموعة متنوعة من خيارات التصعيد التي يمكن لبوتين الاختيار من بينها.

وقال أولريش كون، الخبير النووي في جامعة هامبورغ و مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي: «الفرص منخفضة ولكنها متزايدة». واشار الى ان «الحرب لا تسير على ما يرام بالنسبة للروس وان الضغط من الغرب يتزايد».

صورة الملف - K-549 غواصة الصواريخ الباليستية التي تعمل بالطاقة النووية كنياز فلاديمير تصل إلى موكب يوم البحرية في كرونشتات، روسيا. 16 يوليو 2021 (رويترز/إيغور روساك)

وقال كون ان بوتين يستطيع اطلاق احد هذه الاسلحة فى منطقة غير مأهولة وليس على القوات. في دراسة أجريت عام 2018، قدم سيناريو أزمة فجرت فيه موسكو قنبلة فوق جزء بعيد من بحر الشمال كوسيلة للإشارة إلى المزيد من الهجمات الفتاكة في المستقبل.

وأوضح كون في مقابلة «إنه شعور فظيع أن نتحدث عن هذه الأشياء». واضاف «لكن علينا ان نعتبر ان هذا اصبح احتمالا».

تتوقع واشنطن المزيد من الحركات الذرية من الرئيس الروسي في الأيام المقبلة. صرح اللفتنانت جنرال سكوت د. بيرييه مدير وكالة الاستخبارات الدفاعية للجنة القوات المسلحة بمجلس النواب اليوم الخميس انه من المحتمل ان «تعتمد موسكو بشكل متزايد على ردعها النووى لتهيئة الارضية للغرب وابراز قوتها» مع اضعاف الحرب وعواقبها روسيا.

سيسافر الرئيس جو بايدن إلى قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل هذا الأسبوع لمناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا. ومن المتوقع أن يتضمن جدول الأعمال تقييم كيفية استجابة التحالف إذا استخدمت روسيا أسلحة كيميائية أو بيولوجية أو إلكترونية أو نووية.

وقال جيمس ر. كلابر جونيور، وهو جنرال متقاعد في سلاح الجو شغل منصب مدير الاستخبارات الوطنية للرئيس باراك أوباما، إن موسكو خفضت مستوى استخدامها الذري بعد الحرب الباردة عندما وقع الجيش الروسي في حالة من الفوضى. واضاف ان روسيا تعتبر اليوم الاسلحة النووية شيئا نفعيًا وليس شيئا لا يمكن تصوره.

وقال كلابر «لم يهتموا» عن الوقت الذي خاطرت فيه القوات الروسية بإطلاق الإشعاع في وقت سابق من هذا الشهر بمهاجمة موقع مفاعل زابوريزهيا النووي (الأكبر ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا في أوروبا). «لقد تقدموا وأطلقوا النار عليه. وهذا يدل على الموقف الروسي من عدم التدخل. إنهم لا يميزون الفروق التي نصنعها مع الأسلحة النووية».

طيار يتفقد طائرة سلاح الجو الروسي MiG-31 (وزارة الدفاع الروسية/نشرة عبر رويترز)

وكان بوتين اعلن الشهر الماضي انه سيضع القوات النووية الروسية في «استعداد قتالي خاص». وقال بافل بودفيج، الباحث منذ فترة طويلة في القوات النووية الروسية، إن التنبيه ربما أعد نظام القيادة والسيطرة الروسي لإمكانية الحصول على أمر نووي.

ليس من الواضح كيف تمارس روسيا السيطرة على ترسانتها من الأسلحة الأقل تدميرا. لكن بعض السياسيين والخبراء الأمريكيين شجبوا أن الأسلحة الصغيرة من كلا الجانبين تهدد بإخلال التوازن العالمي للإرهاب النووي.

وبالنسبة لروسيا، يشير المحللون العسكريون إلى أن العروض الطليعية للأسلحة الأقل تدميرا سمحت لبوتين بتحسين سمعته كرجل محفوف بالمخاطر وتوسيع منطقة الترهيب التي يحتاجها لخوض حرب تقليدية دموية.

وقالت نينا تانينوالد، عالمة السياسة في جامعة براون، التي نظرت مؤخرا في الأسلحة الأقل قوة، «بوتين يستخدم الردع النووي للإفلات من العقاب في أوكرانيا». «أسلحتهم النووية تمنع الغرب من التدخل».

يتكثف السباق العالمي من أجل الأسلحة الصغيرة. على الرغم من أن مثل هذه الأسلحة أقل تدميراً بمعايير الحرب الباردة, تظهر التقديرات الحديثة أن ما يعادل نصف قنبلة هيروشيما, إذا انفجرت في وسط مدينة مانهاتن, من شأنه أن يقتل أو يصيب نصف مليون شخص.

رئيس روسيا فلاديمير بوتين (رويترز/أوميت بيكتاس/صورة ملف)

القضية ضد هذه الأسلحة هي أنها تقوض المحرمات النووية القائمة وتجعل حالات الأزمات أكثر خطورة. ويقول النقاد إن طبيعتها الأقل تدميراً يمكن أن تغذي وهم السيطرة الذرية في حين أن استخدامها، في الواقع، يمكن أن يندلع فجأة إلى حرب نووية كاملة. تبدأ المحاكاة التي ابتكرها خبراء من جامعة برينستون بإطلاق موسكو طلقة تحذير نووية يستجيب لها الناتو بهجوم صغير. ومن شأن الحرب الناتجة عن ذلك أن تسفر عن أكثر من 90 مليون ضحية في ساعاتها الأولى.

لا توجد معاهدة لتحديد الأسلحة تنظم الرؤوس الحربية الصغيرة, تُعرف أحيانًا باسم الأسلحة النووية التكتيكية أو غير الاستراتيجية, وبالتالي فإن القوى النووية العظمى تصنع وتنشر أكبر عدد تريده. ربما تمتلك روسيا 2000، وفقًا لهانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية لاتحاد العلماء الأمريكيين، وهي مجموعة خاصة في واشنطن. والولايات المتحدة لديها حوالي 100 في أوروبا، محدودة العدد بسبب نزاعات السياسة الداخلية والتعقيدات السياسية في وضعها بين حلفاء الناتو، الذين غالبا ما يقاوم سكانها ويحتجون على وجود الأسلحة.

عُرفت عقيدة الحرب الذرية الروسية باسم «التسلق لتهدئة التصعيد»، مما يعني أن القوات المهزومة ستطلق سلاحًا نوويًا لصاعقة المعتدي بهدف الانسحاب أو الخضوع. مارست موسكو تكتيكات متكررة في التدريبات الميدانية. في عام 1999، على سبيل المثال، قامت تدريبات كبيرة بمحاكاة هجوم حلف شمال الأطلسي على كالينينغراد، الجيب الروسي في بحر البلطيق. وكانت المناورات في حالة من الفوضى القوات الروسية حتى أطلقت موسكو أسلحة نووية على بولندا والولايات المتحدة.

قال كون، من جامعة هامبورغ، إن تدريبات التدريب الدفاعي في التسعينيات أصبحت هجومية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين عندما استعاد الجيش الروسي بعض قوته السابقة.

وبالتزامن مع استراتيجيتها الهجومية الجديدة، شرعت روسيا في تحديث قواتها النووية، بما في ذلك أسلحتها الأقل تدميراً. وكما هو الحال في الغرب، تلقت بعض الرؤوس الحربية غلات متفجرة متغيرة يمكن زيادتها أو تقليلها حسب الوضع العسكري.

موكب عسكري في روسيا

كان حجر الزاوية في الترسانة الجديدة هو Iskander-M، الذي تم نشره لأول مرة في عام 2005. يمكن للقاذفة المتنقلة إطلاق صاروخين يسافران حوالي 500 كيلومتر. يمكن أن تحمل الصواريخ الرؤوس الحربية التقليدية والنووية. تضع الأرقام الروسية أصغر انفجار نووي لهذه الصواريخ في حوالي ثلث قنبلة هيروشيما.

قبل أن يغزو الجيش الروسي أوكرانيا، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن موسكو نشرت بطاريات صواريخ إسكندر في بيلاروسيا وإلى الشرق على الأراضي الروسية. لا توجد بيانات عامة حول ما إذا كانت روسيا قد سلحت أيًا من الإسكندر برؤوس حربية نووية.

وقال نيكولاي سوكوف، وهو دبلوماسي روسي سابق تفاوض على معاهدات الحد من التسلح في الحقبة السوفيتية، إن الرؤوس الحربية النووية يمكن وضعها على صواريخ كروز. الأسلحة التي تحلق على علو منخفض، أطلقت من الطائرات والسفن أو من الأرض، تعود بالقرب من التضاريس المحلية لتجنب الكشف عن طريق رادار العدو.

وقال انه من داخل الاراضى الروسية «يمكنهم الوصول الى كل اوروبا» بما فى ذلك المملكة المتحدة.

على مر السنين، حاولت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي منافسة ترسانة روسيا من الأسلحة النووية الصغيرة. بدأت منذ عقود عندما بدأت الولايات المتحدة بإرسال قنابل نفاثة مقاتلة إلى قواعد عسكرية في بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وتركيا وهولندا. وأشار كون إلى أن التحالف، على عكس روسيا، لا يجري تدريبات ميدانية تمارس الانتقال من الحرب التقليدية إلى الحرب النووية.

في عام 2010، قرر أوباما، الذي دعا لفترة طويلة إلى «عالم خال من الأسلحة النووية»، استعادة أسلحة الناتو وتحسينها، وتحويلها إلى قنابل ذكية وقابلة للمناورة جعلت أهدافها دقيقة للغاية. وهذا بدوره أعطى مخططي الحرب حرية تقليل القوة المتفجرة المتغيرة للأسلحة إلى 2٪ فقط من قنبلة هيروشيما.

الفطر الذري فوق مدينة هيروشيما (Getty Images)

حذر الجنرال جيمس إي كارترايت، نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في عهد أوباما، في ذلك الوقت، من أن انخفاض قدرة الانفجار جعل كسر المحرمات النووية «أكثر قابلية للتفكير». ومع ذلك، فقد دعمت البرنامج لأن الدرجة العالية من الدقة قللت من خطر الأضرار الجانبية والإصابات المدنية. ولكن بعد سنوات من التأخير في التمويل والتصنيع، من غير المتوقع أن يتم نشر المضخة المستعادة، والمعروفة باسم طراز B61 12، في أوروبا حتى العام المقبل.

أدت التراكمات الروسية المستمرة والاستجابة الأمريكية البطيئة إلى قيام إدارة دونالد ترامب باقتراح رأس حربي صاروخي جديد في عام 2018. واعتبرت قوتها المدمرة ما يقرب من نصف قوة قنبلة هيروشيما، وفقا لكريستنسن.

بينما حذر بعض الخبراء من أن القنبلة, المعروف باسم نموذج W76 2, يمكن أن تجعل الأمر أكثر إغراء للرئيس أن يأمر بشن هجوم نووي, جادلت إدارة ترامب بأن السلاح سيقلل من خطر الحرب من خلال ضمان مواجهة روسيا لخطر الهجمات المضادة النسبية. تم تنفيذه في نهاية عام 2019.

وقال فرانكلين سي ميلر، الخبير النووي الذي دعم الرأس الحربي الجديد، وقبل أن يترك منصبه العام في عام 2005، شغل مناصب في البنتاغون والبيت الأبيض لمدة ثلاثة عقود: «الأمر يتعلق بعلم النفس وعلم النفس الفاني». «إذا كان خصمك يعتقد أن لديه ميزة في ساحة المعركة، فحاول إقناعه بأنه مخطئ».

عندما كان يترشح للرئاسة، عرف جو بايدن الرأس الحربي الأقل قوة بأنه «فكرة سيئة» للرؤساء «على الأرجح» لاستخدامه. على الرغم من ذلك، يدعي كريستنسن أنه من غير المرجح أن تزيل إدارة بايدن الرأس الحربي الجديد من الغواصات الوطنية.

ليس من الواضح كيف سيرد بايدن على استخدام بوتين لسلاح نووي. خطط الحرب النووية هي واحدة من أعمق أسرار واشنطن. يقول الخبراء إن خطط الحرب تتراوح بشكل عام من طلقات تحذيرية إلى هجمات فردية وعمليات انتقام متعددة، وأن السؤال الأكثر صعوبة هو ما إذا كانت هناك طرق موثوقة لمنع مثل هذا الصراع من التصعيد.

حتى كلابر، المدير السابق للاستخبارات الوطنية، قال إنه غير متأكد من كيفية تقديم المشورة لبايدن إذا أطلق بوتين العنان لاستخدام أسلحته النووية.

«متى تتوقف؟» سألت عن الأعمال الانتقامية النووية. «لا يمكنك الاستمرار في قلب الخد الآخر. في مرحلة ما، يجب القيام بشيء ما».

في الصورة، الرئيس الأمريكي جو بايدن (EFE/أوليفر كونتريراس/برك/أرشيف)

يقول الخبراء إن رد الولايات المتحدة على انفجار روسي صغير قد يكون إطلاق أحد الرؤوس الحربية الجديدة التي أطلقت من الغواصات إلى الأراضي البرية في سيبيريا أو إلى قاعدة عسكرية داخل روسيا. وقال ميلر، المسؤول السابق في الحكومة النووية والرئيس السابق للجنة السياسة النووية في حلف شمال الاطلسي، ان مثل هذا الانفجار سيكون وسيلة لإخبار موسكو بأن «هذا أمر خطير، وأن الأمور تخرج عن السيطرة».

يقول الاستراتيجيون العسكريون إن الهزة الارتدادية العين بالعين ستعيد المسؤولية عن مزيد من التصعيد لروسيا، مما يجعل موسكو تشعر بثقلها الشرير وتمنع الوضع بشكل مثالي من الخروج عن السيطرة على الرغم من مخاطر سوء التقدير والحوادث التي تميز الحروب.

في سيناريو أكثر قتامة، يمكن لبوتين اللجوء إلى استخدام الأسلحة الذرية إذا انتشرت الحرب في أوكرانيا إلى الدول المجاورة للناتو. جميع أعضاء حلف شمال الأطلسي, بما في ذلك الولايات المتحدة, ملزمون بالدفاع عن بعضهم البعض, يحتمل أن يكون ذلك مع salvos من الرؤوس الحربية النووية.

تانينوالد, عالم سياسي في جامعة براون, تساءل عما إذا كانت الأشكال القديمة للردع النووي, متجذرة الآن في خطوط متقابلة من الأسلحة الأقل تدميرا, ستحافظ على السلام. «أنا متأكد من أنها لا تشعر بهذه الطريقة في أزمة.»

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