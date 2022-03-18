الأطفال ذوي القدرات العالية: هل المدرسة جاهزة لهم؟

zzzznacp2NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES, ENERO 30: El Gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión del Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) por el Covid-19, entre los días primero y 28 de febrero próximos, en el que se contempla que se debe "priorizar" la reanudación de las clases presenciales. Foto NAzzzz

الأطفال ذوو القدرات العالية (AACC) هم أولئك الذين لديهم قدرة تعلم أعلى من المتوسط وطريقة تعلم مختلفة جذريًا، والتي تميزهم عن الأطفال الآخرين في سنهم. يمكن أن تكون قضية فكرية، ولكن أيضًا موضوعًا حركيًا أو فنيًا أو أي موضوع آخر. أي أن القدرات العالية لا تقتصر على المثقف. إنهم أطفال، بشكل عام، لديهم طريقة للتعلم تختلف عن الطريقة التقليدية للتدريس في معظم المدارس، وغالبًا ما يشعرون بالملل في الفصل. دعونا نتخيل عالمًا يسير ببطء شديد بالنسبة لهم. وعلاوة على ذلك، يُطلب منهم الانتظار. هناك خصائص معينة مشتركة للأطفال ذوي القدرات العالية:

- إنهم أطفال فضوليون للغاية، وأحيانًا شديدون للغاية، ويطرحون الكثير من الأسئلة.

- إنهم يحبون التعلم ويفعلون ذلك بسرعة.

- لديهم مفردات متطورة للغاية.

- إنهم يحلون المهام المدرسية بطريقتهم الخاصة.

- يستمتعون بإجراء محادثات مع البالغين.

- لديهم تطور إدراكي متقدم يسمح لهم بالتعلم بمفردهم.

- لقد شكلوا آراء حول مواضيع مختلفة.

- لديهم تصور عميق للأشياء من حولهم.

- لديهم ذاكرة رائعة.

- لديهم القدرة على رؤية المواقف من زوايا مختلفة واستكشاف البدائل. إنهم مبدعون للغاية.

-إنهم مثاليون.

-إنها حساسة. في بعض الأحيان، أكثر من اللازم.

قد يكون المتعلمون ذوو المهارات العالية موهوبين أو موهوبين أو مهرة بشكل استثنائي. يمكنهم التفوق في جميع المجالات، أو لديهم مواهب في مجالات محددة، أو التفوق في بعض المجالات الأخرى. ولكن يمكنهم أيضًا تقديم صعوبات في التعلم، إما لأنهم لم يكتسبوا عادات الدراسة أو لأن دوافعهم قد انخفضت. إنهم أولاد غالبًا ما يشعرون بأنهم الأغنام السوداء للمجموعة ويعانون من السخرية إلى التنمر. يمكنهم أيضًا، خوفًا من أولئك المثقفين، محاولة المرور دون أن يلاحظها أحد، لمحاولة التأقلم. عدم العثور على أي حافز يحفزهم، يصبحون مشتتين، أو يتصرفون بطريقة مدمرة. أو يعزلون أنفسهم. هذا ملحوظ بشكل خاص في الفتيات، اللواتي يميلن إلى إخفاء مواهبهن لمحاولة التأقلم. من الصعب جدًا تطوير الإمكانات الكاملة لهؤلاء الأولاد في بيئة معادية.

لذلك، المهارات العالية ليست دائمًا مرادفة للنجاح الأكاديمي. يعد الافتقار إلى عادات الدراسة ونقص الحافز مزيجًا متفجرًا ينتهي به الأمر غالبًا عند الأطفال الذين يتسربون من المدرسة.

من الضروري تعزيز وتنمية وتطوير المواهب الخاصة لهؤلاء الطلاب وتشجيعهم على تطبيق التفكير الجانبي على الأفكار والقضايا والمواقف المعقدة، حتى لو كان بعضها يحتاج إلى دعم للتعلم في مجالات أخرى.

للأسف، يستمر النظام في إخبارنا بما يجب دراسته، وفي أي شكل وكيفية تعلمه. في النموذج التقليدي للتعليم، يتم كل شيء بطريقة موحدة: الجميع يفعل الشيء نفسه وفي نفس الوقت. ولكن اليوم، فإن جعل جميع طلابك يفعلون الشيء نفسه في نفس الوقت لن يولد أي قيمة مضافة.

تأخذ التعليمات الشخصية الطالب كنقطة انطلاق. إذا تعلم كل واحد منا بوتيرتنا الخاصة، ولديه تفضيلات حول كيفية التعلم والاستمتاع بها بطرق مختلفة، فمن المنطقي أننا سنتعلم المزيد بطريقة شخصية، مما لو كنا جزءًا من خط الإنتاج. يجب أن نسمح للطلاب بإدارة استقلالهم الذاتي. وهذا يعني تركيز الانتباه عليهم، والسماح لهم بالاستكشاف والتعلم وفقًا لأساليبهم الخاصة، وتشجيع مسؤوليتهم الخاصة.

مثلما يوجد طلاب يحتاجون إلى مزيد من الدعم أو المرافقة، هناك آخرون ذوو قدرات عالية يحتاجون أيضًا إلى اتباع مسارات مختلفة. تتضمن هذه المسارات إعادة تصميم المحتوى للسماح لهم بالوصول إلى إمكاناتهم الكاملة. كيف ينعكس هذا المظهر في الفصل الدراسي؟ أولاً وقبل كل شيء، إجراء تخصيب المناهج الدراسية، أي بشعارات أكثر تعقيدًا تحفزهم. الخيارات الأخرى لمرافقة الأطفال ذوي القدرات العالية هي تشجيعهم على العثور على طلاب آخرين، ربما من نفس الدورة ولكن ليس بالضرورة من نفس الدورة، الذين لديهم نفس الاهتمامات (الروبوتات، كتابة الشعر، تحليل القصص، كيفية بناء شيء ما، إلخ) وإذا أضافوا العديد الطلاب الذين لديهم نفس الاهتمام، تفتح ورشة عمل حول هذا الموضوع. الشيء المثير للاهتمام في هذا هو أنهم هم الذين يجب أن يديروا أنفسهم. يجب أن تعمل المعرفة الذاتية ومهارات الاتصال وصنع القرار وحل المشكلات وما إلى ذلك هنا. يمكنهم أيضًا الاجتماع معًا للتحضير والمشاركة في هاكاثون أو بعض المنافسة التي تحفزهم. الفكرة دائمًا هي تحديهم لتحقيق أكبر إمكاناتهم، وليس معاقبتهم بمزيد من المهام. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري مراقبة الطالب ومعرفة ما إذا كان هذا التعميق أو التوسع في المحتوى يفضله، أو لا يكفي، أو إذا كان هناك حاجة إلى تسارع تدريجي. في حالة الشك، تقوم جمعية Altas Capacidades الأرجنتين، من خلال مهنييها، بتقديم المشورة ومرافقة الآباء والمعلمين والمديرين.

هل سنقوم بتسريعها؟ المعضلة الكبيرة. ماذا لو كان الطفل البالغ من العمر أربع سنوات يعرف جيدا كيف يعمل الجهاز الهضمي أو الدورة الدموية؟ هل نرسله إلى الكلية؟ لا، لأنه سيفتقد تعلم الكثير من الأشياء الأخرى ذات الصلة بعمره، أنه يجب أن يتعلمها على المستوى الأولي، من القواعد والقواعد والترابط والعمل في مجموعات، وما إلى ذلك هناك قضايا تطورية للتنمية، والمعالم التي لديه لتحقيق ذلك لا تعتمد على المحتوى الأكاديمي. من ناحية أخرى، فإن تفوقهم في تخصص معين لا يعني أنهم قد يحتاجون إلى تطوير مجالات أخرى، أو بعض المهارات الاجتماعية والعاطفية، خاصة إذا كانوا يكافحون للتواصل مع أقرانهم أو أشخاص آخرين.

هناك حالات يتقدم فيها الأطفال أيضًا اجتماعيًا وعاطفيًا. هناك، ربما، يمكن للمرء أن يفكر في تسارع لمدة عام واحد إذا كان لديهم القدرة على التعلم وفقا لعمر أعلى. لكن يجب ألا ننسى أن الأولاد ليسوا «مجرد رأس». حقيقة أنهم يعرفون المحتويات لا يعني بالضرورة أنه يجب أن تكون متقدمة. المدرسة هي المكان المثالي للاختلاط. يجب أن يكون الأولاد مع أقرانهم ليس فقط التسلسل الزمني، ولكن أيضًا الاهتمامات. ما هو ضبط النفس العاطفي الذي يمكن أن يقدمه الفصل الدراسي عندما نكون 3 أو 4 أو 5 سنوات بعيدًا عن بعضنا البعض؟ ما الذي يتحدثون عنه، ماذا يلعبون، ماذا يحدث في أعياد الميلاد أو التجمعات الاجتماعية؟ والحقيقة هي أنه يجب علينا دائمًا إعطاء الأولوية لاحتياجات الأطفال، ومعرفة ما يحتاجون إليه للوصول إلى أكبر إمكاناتهم، وتوليد فرص تعلم ذات مغزى لهم. من عمل المشروع، وتصميم التعلم الشامل، وتجميعها مع أطفال آخرين من دورات أخرى للمشاريع الخاصة التي قد يتشاركون معها المصالح، أو توسيع مشروع المناهج الدراسية، فهي كلها خيارات صالحة علينا النظر فيها.

كما نرى، لا يقتصر هذا الموقف على المعرفي، وهذا هو السبب في أنه من الضروري أن يتكيف النظام مع الطالب وليس أن الطالب يجب أن يتكيف مع النظام. نحن بحاجة إلى تعليم للجميع. عندما يشعر الطفل بالتجاهل، يجب أن نسأل أنفسنا عما إذا كان النظام يعمل كما ينبغي أو إذا، ربما، يجب علينا إجراء تعديلات لتشمل الجميع. ليس فقط بعض.

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