بيير ليميتر: الجريمة والدمار وغيرها من الأطباق الشهية من قاموس الروايات السوداء

الجريمة والعنف والدمار. القتل والفساد الاجتماعي والأنياب على عداد شريط المرآة. النساء المتينات، رجال الشرطة الفاسدين، الشمال والكرب الوجودي. آه: في بعض الأحيان الشمامسة. المخبر، المزيد من الشراب، المزيد من النساء القاتلة، الموت، التشويه، الدم والتدمير. والمزيد من الموت.

من يستطيع مقاومة مثل هذا التحرير والسرد؟ بالطبع، لا يوجد أحد في العقل الصحيح. الكاتب الفرنسي بيير ليميتر، الذي أنشأ قائد لواء الشرطة كاميل فيرهوفن، الذي سيكون الآن باحثًا في العديد من الأعمال، قام بعمل التعبير عن حبه للنوع الأسود، نوير، في كتابه الأخير The Passions قاموس (سالامندر) من نوير. إنه لشرف لجميع محبي الشرطة، وأحدث المعجبين والمشجعين للأب المؤسس والأم. قاموس غير كامل رغم ذلك (ولكن ما هو تصنيف الأنواع؟) ليس لديه الباطل حول الموضوعية، بل أساليبه تعسفية وجذابة. هل هناك دماء على تلك الخمسمائة صفحة؟ لا يستحق القول أنها تقطر السائل الأحمر، ولكن من الممكن تماما التأكد من أن لديهم الكثير من الدم كما هو مطلوب بدقة من قبل قواعد نوير.

يجب أن نضع أنفسنا في بداية هذا النوع. ظهرت الأعمال الصالحة المباشرة لخيال الجريمة في وقت صعب من منتصف القرن التاسع عشر، عندما عززت الرأسمالية دورها في العالم بالإنجازات والندم، وفي الوقت نفسه شككت في النظام الاقتصادي والاجتماعي. في فيلادلفيا في عام 1841، تم تعيين إدغار ألان بو العظيم في باريس، حيث يبدو أن والدة وابنتها باريس قد ماتت داخل شقة بأبواب مقفلة في «غرفة مغلقة» (والتي أصبحت فيما بعد نوعًا فرعيًا) جريمة شارع المشرحة، قصة غامضة كتب. متوفى: مات بعنف. تأسست النظريات والنظريات لحل القتل الوحشي، لكن المحقق التحليلي فقط أوغست سي دوبين كان قادرًا على حل القضية وإحداث ترتيب منطق مكسور. كما هو الحال في المجتمع الطبيعي. لا يوجد إدخال للمؤلف، لذا ابحث عن عنصر يحمل اسم قصة (108 صفحة) لمعرفة المزيد، ولكن هذا ليس بالضرورة! استنتاجاته كافية. «تحتوي هذه القصة القصيرة على كل شيء تقريبًا ستستغله روايات الجريمة الاستقصائية في العقود القادمة.»

ستتوج الخطوة الأولى بشيرلوك هولمز وكمانه والكوكايين الذي يستهلكه. تم إنشاؤه من قبل ملك مملكة الشرطة البريطانية أثناء حل قضية ابتكرها السير آرثر كونان دويل (الذي ليس لديه دخوله الخاص في هذا القاموس) أو مع المحقق هرقل بوارو. ومع ذلك، فإن السيدة أجاثا كريستي، مع تقدم القرن، فإن التعبير عن استدعاء شرطي يخصم من لن يكون الجاني كافياً) أو دماغ منطقي من شأنه أن يساعد في استعادة النظام المفقود... يشرح Lemaitre جيدًا في إدخال بعنوان «الرأس والكرة» يلمح إلى ضباط الشرطة البريطانية المقتبسين أعلاه والأمريكيين الذين ظهروا حول الكساد الكبير لعام 1929.

يلخص ريموند تشاندلر، أحد آلهة النوير، الموضوع على النحو التالي: «الأول يدعو إلى عرض الطابق الأول لقصر غريثورب، مع المكتب وغرفة الأسلحة والقاعة الرئيسية والدرج والممر، مما يؤدي إلى غرفة مشؤومة حيث يضيء الشماس الفضة الجورجية مع شفاه. الاستماع بهدوء إلى نفخة الخراب. هذا الأخير يعتقد أن أقصر مسافة بين النقطتين هي المسافة التي تفصل الشقراء عن السرير».

وهو يقتبس من جان باتريك مانشيت من القاموس. «هرقل بوارو على جانب واحد، بوجارت: الرأس والكرة من جهة أخرى». لذلك يتم فصلهم إلى أبناء عمومة بعيدين, ولكن أخيرًا يتم فصل أبناء العم إلى روايات إجرامية للبحث المنطقي الاستنتاجي عن القتلة وروايات الجريمة السوداء المكتوبة في عالم تمثل فيه الأزمات الاقتصادية والاجتماعية خلفية المجتمع الرأسمالي. رواية تؤدي إلى جريمةيجب أن يكون عمل التحقيق محقق متقلب (أو شرطة أكثر نزوات) في بيئة مظلمة محاطة بالعالم السفلي، والجريمة المنظمة، وضباط الشرطة الفاسدين، المليونيرات الذين ضربوا الرجال من خلال تفويض الأعمال تحت الأرض، وبالطبع، النساء القاتلة بمناسبة أفق الصليبيين. يتقاضى المحقق رسومًا ثابتة في الأسبوع ورسمًا لكل يوم.

إنه جانبا لمواصلة قراءة القاموس الذي سيكون بالتأكيد مألوفًا للقراء في أمريكا اللاتينية. يقترح الكاتب والناقد الأدبي كارلوس غاميرو، في الوصايا العشر لضابط الشرطة الأرجنتيني الأسود، كيف يجب أن يعمل نوير في المناطق التالية:

«1. تم ارتكاب الجريمة من قبل الشرطة.

2. إذا تم ارتكابها من قبل ضابط أمن خاص أو مجرم عادي، فيجب أن يتم أمره أو بإذن من الشرطة.

3. الغرض من تحقيق الشرطة هو إخفاء الحقيقة.

4. مهمة وزارة العدل هي التستر على الشرطة.

5. لا يمكن الوثوق بالقرائن والعلامات المادية. وصلت الشرطة أولاً. لذلك، لا يوجد أساس تجريبي للخصم.

6. في كثير من الأحيان، تعرف هوية القاتل من البداية، ويجب التحقق من هوية الضحية. على عكس الشرطة البريطانية، تبدأ الأرجنتين عادة باختفاء الجثة.

7. المشتبه به الرئيسي (في حالة الشرطة) هو الضحية.

8. كل من تتهمه الشرطة بريء.

9. المحقق الخاص هو حتما ضابط شرطة سابق أو خدمة سابقة. لذلك، لا يمكن إجراء التحقيق إلا من قبل الصحفيين أو الأفراد.

10. قد يكون الغرض من هذا التحقيق هو الوصول إلى الحقيقة، وفي أحسن الأحوال، الكشف عنها. الأمر يتعلق بعدم الحصول على العدالة أبدًا».

بالإضافة إلى كونه صريحًا، يبدو مناسبًا لضباط الشرطة في هذا البلد. يشير جاميرو إلى أن الصحفي الذي يلهم محقق ضابط شرطة أرجنتيني أسود هو رودولفو والش، الذي يعطي صوتًا واسمًا لبندقية خوسيه ليون سواريز، الذي يعيد تنظيم جريمة قتل البلاد ويصل إلى الحقيقة. مقدمة مجزرة عملياته. نهاية الاستطراد.

في دخول أحدث نوير، القاموس هو أنه يمنح القارئ مساحة على السفينة الدوارة للجرائم وعربة تحقيقات. ولوحظ أن تشاندلر هي واحدة من آلهة هذا النوع. يقول لوميتر: «روايته تبدو وكأنها شجار مع معارك تتخللها (...) إذا كانت مثالية، فقد لا نتحدث عنها بعد الآن. ما حققه هو أكثر إثارة للاهتمام» ويوضح باحثه، المحقق الأسطوري فيليب مارلو، الذي ولد في عام 1939 بحلم أبدي. ويوضح: «راعي بقر عاطفي ومدمن على الكحول مهووس بقناعته الأخلاقية ويتصادم باستمرار مع المجرمين، ومصائر الأشرار والإناث». مع ما سيلعبه همفري بوغارت, التعديلات السينمائية بخلاف المخرج هوارد هوكس وويليام فولكنر, والذي يرتدي معطفًا وقبعة جالسين على منضدة بار ستستمر إلى الأبد.

في وقت أبكر بقليل من تشاندلر، وضع داسيل هاميت الأساس لشرطي أمريكي أسود. على الرغم من أن هاميت نفسه كان محققًا لوكالة تحقيق معروفة، إلا أنه اضطر إلى التخلي عن وظيفته بسبب مشاكل صحية. بالفعل في عشرينيات القرن العشرين حاول العودة إلى تلك الوظيفة، ولكن عندما عاد علم أن الوكالة أصبحت وحدة متشددة لرجل أعمال كبير استأجر موظفين لحل النزاعات النقابية. هاميت (كما ترون من القاموس) لشريكته ليليان هيلمان. سأخبرك أنه عرض عليه 5 آلاف دولار لقتل الوون. رفضت، ولم يكن لدي خيار سوى الكتابة.

كانت Pulp رواية أو قصة طويلة كتبها الكتاب الذين أنشأوا آلة كاتبة تعادل خط إنتاج Fordist. إنه يصور الواقع القذر للولايات المتحدة، حيث يتم عبور جميع الأعمال من قبل العالم السفلي ونبض المجتمع غير متكافئ. نشر Red Harvest، وهي رواية تدور أحداثها في بلدة تعدين تدعى بيرسونفيل، في عام 1929، ورواية الحصاد الأحمر، التي تدور أحداثها في بلدة تعدين تسمى بيرسونفيل، ويطلق عليها السكان بويسونفيل (بويسونفيل) (سم البلدة). «من خلال اختيار البيئة الحضرية، يساهم داشيل هاميت في وضع القواعد الأساسية لبداية الولايات المتحدة. نوير: الأسود هو المدينة نفسها، رائعة، مختلة، وغالبا ما ترتفع إلى فئة المذنبين». المحقق الرئيسي هو وكيل للقارة، وسيعرف لاحقًا مذبح نوير تحت اسم Sam Spade من Falcon في مالطا. الرواية السوداء لا تتعلق باعادة النظام بما يتجاوز نتائج التحقيق، ولكنها قذرة يتحرك فيها بطل الرواية. في حين أنه يأتي ليتحدث عن الواقع، لا ينبغي تخفيف النهاية. حسنا, حياته منذ المراهقة, مدمن على الكحول, مكتئب ومع علامات صحية سلبية, يظهر أنه يبتعد عن الكتابة ولا يؤدي إلى الالتزام السياسي, ولكن إلى منظمة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالحزب الشيوعي للولايات المتحدة في مكارثي. في عام 1951، حوكم لانتمائه إلى منظمة مدمرة (تسمى مؤتمر الحقوق المدنية)، وحكم عليه بالسجن، وأدرج في «القائمة السوداء» في هوليوود. ضبطت وزارة الخزانة الأمريكية حقوق التأليف والنشر. توفي في عام 1961.

عند نقطة واحدة، تم بناء سطرين في نوير مع تشاندلر مع كاتب لامع وكاتب مع هاميت. الكاتب المعاصر (الكاتب العظيم) جيمس إلروي، المقتبس في القاموس، يقول: «الفرق بين هاميت وتشاندلر هو أن الأول يخشى أن يبدو وكأنه شخصية، و هذا الأخير سوف يعجبه. يمكن أن يكون جدلاً مثيرًا للجدل، لكنه موجود بالتأكيد. يكتب ليميتر عن الرواية الأولى بإعجاب محب ويقول: «فكرت كثيرًا في ما اقترحه هاميت، ومارستها في الجريمة والروايات التاريخية». ثم راجع بعض النقاط حول طريقة الكاتب. اسمه مكتوب عند المدخل.

والمعاصرين؟ ليس عليك أن تكون غير صبور. كل شيء يأتي. إدخالات إلروي مذهلة لأنها تبهر بعمل المؤلف، لكنهم يصفونها على النحو التالي: «هذا الشخص يزعجني بسبب روايته ويجعلني غاضبًا...». لأن روايته رائعة! Eloy هو مواطن فائق اليمين, لكن. يقول لامايتر: «في صورة عائلة ترامب، سيكون إلوي على الجانب الأيمن من كلينت إيستوود»، المسرحية رائعة. لا داليا نيجرا, LA Confidential, أمريكا هي مثال على كيفية بث حياة جديدة في مدينة مثل لوس أنجلوس, يسلط مشهد نصها الضوء على الظلام الذي يعشش تحت الشمس; Lemaitre يحبه ويكرهه; بالطبع بكل تأكيد, غالبًا ما يحدث في العائلات الجيدة.

المزيد من المعاصرين؟ يكتب Lemaitre في Breaking Bad. يشرح Breaking Bad المسلسل ببراعة، وفي الوقت نفسه يشير إلى سبب مجاملة الرأسمالي الذي حقق النجاح من خلال الأعمال الإجرامية ونجح بطريقة فردية. قبل بضع سنوات أظهر أنه خطير في إنتاج ناجح، لكنه صور أخيرًا رجال أعمال من شخصيات دقيقة ومدنية (من الضروري تذكر مالك لوس بولوس هيرمانوس) من خلال المنافسة. قراءة مثيرة للاهتمام لظاهرة ثقافة البوب هذه التي يواجهها.

المزيد؟ لا يتردد Lemaitre في التعب والنوم بسبب شرطة الشمال. في الواقع، إنه أكثر وفرة من النمل. يبدأ دخول «Nordic Noir» على النحو التالي: «لقد عانيت من نوير الاسكندنافية (وشمال أوروبا بشكل عام) لأنه لا يجعل أيسلندا وفنلندا قبيحة. نادرًا ما يقال إن القول بأن هؤلاء المؤلفين جعلوا حياتنا مريرة. بالنسبة لي، إذا قرأت 20 صفحة من جو نيسبو، تركت السحب، الحقيقة» حسنًا، سيداتي وسادتي، عليك أن تحب قاموس الرواية السوداء بحماس. (يكرس ثلاثة أو أربعة إدخالات إلى الشمال الأوروبي، كل منها أكثر روعة من الأخير).

في البداية، تمت الإشارة إليها. الكتاب باللغة الإسبانية (لا الأرجنتين أو الأرجنتين)، حول هنا بادورا، باكو إغناسيو تايبو، لويس سيبولفيدا أكولا.إنه مدخل كبير مخصص لمدهش حنبعل ليكتر، الذي كان أول رواية قبل الفيلم. وككاتب يعرف على وجه اليقين أولئك الذين هم على دراية جيدة بهذا النوع ولكنهم ليسوا كذلك، نذهب لقراءة ومعرفة عملهم. إنه مخطط يجلب السعادة للقارئ. وربما هو كاتب دنماركي Lemaitre سوف تحصل على كمية الدم التي فاتك عندما تقابله وتربطه. هل سيكون عادلاً أم لا؟ هذا موضوع يحتاج إلى مناقشة. سيرفع Lemaitre بالتأكيد خبرته للمناقشة في إدخالات الطبعة القادمة من قاموسه.

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