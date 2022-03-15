العلامة المثيرة للإعجاب التي وصل إليها الابن الأكبر لماكسي لوبيز واندا نارا في فريق باريس سان جيرمان U13: أفضل مسرحياته

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كان لدى ماكسيميليانو لوبيز وواندا نارا ثلاثة أطفال أثناء وجودهم معًا: فالنتينو (13)، قسطنطين (10) وبنديكت (9). يلعب أقدمهم جميعًا حاليًا لفريق باريس سان جيرمان تحت 13 عامًا؛ فالو لديه شعر أشقر ويظهر مباراة تلو الأخرى الموهبة كهداف يميزه فوق البقية.

كسر الهداف الصغير الشباك مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي ووصل إلى شخصية رائعة تدافع عن ألوان باريس سان جيرمان التي سجلها هو نفسه على حسابه الشخصي على Instagram. مع الرقم 8 على ظهره، يلعب حاليا بطولة مع زملائه في الفريق تأهلوا فيها للنهائي. «الإعلانات المبوبة! المباراة الأولى، 2-1 (هدفين). المباراة الثانية، 5-0 (ثلاثة أهداف). المباراة الثالثة 1-0 (0 هدف)، 34 مباراة، 34 هدفًا»، كتب المهاجم مع صورة في غرفة خلع الملابس.

بالإضافة إلى ذلك، حصل على دعم واندا مع صورة لاعب كرة القدم الشاب بألوان باريسية وإحصاء يدعم موسمه. «14 هدفًا في 14 مباراة. فخورة جدا بك»، كتبت والدتها. تجدر الإشارة إلى أن فالنتينو أشرق خلال الفترة التي قضاها في أكاديمية ميلانو، حيث فاز بالعديد من الجوائز خلال تدريبه كلاعب. بعد بيع إيكاردي إلى باريس سان جيرمان، أجبر على التحرك والتخلي عن طريقه في إيطاليا لتولي الأمر مرة أخرى في العاصمة الفرنسية.

قبل بضعة أشهر، شارك لاعب كرة القدم السابق مقطع فيديو يظهر مجموعة صغيرة من الكثير كان مصحوبًا بمشجعة. رسالة مع رمز تعبيري لنار وكرة قدم: «هداف ميني فاليو». في ذلك يمكنك أن ترى أربعة تعريفات جنبًا إلى جنب مع حارس المرمى الذي انتهى به المطاف في الجزء الخلفي من الشباك والذي يكرر تمامًا موهبة كل من والده وماورو إيكاردي، الشريك الحالي لواندا نارا.

في ذلك الوقت، ظهر ماكسي في كامب دي لوجيس، حيث يتدرب أدنى النادي الباريسي، لمرافقة أطفالهم في واحد من الدورات التدريبية عندما اندلع الجدل بين واندا وماورو، والذي كان له تداعيات عالمية. يظهر فالنتينو نفسه كمحب رائع لكرة القدم، لأنه لا يرتدي ملابس باريس سان جيرمان فحسب، بل ظهر أيضًا مع بعض القمصان التي كان يرتديها والده في العشرين عامًا كلاعب كرة قدم، بما في ذلك ملابس ميلانو، مع النموذج التقليدي الأسود والأحمر، أو البديل الأبيض أو حتى غواص حارس المرمى.

قصة واندا لدعم فالنتينو وسلسلة التهديف له

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