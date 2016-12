La arquitectura tradicional se mezcla ingeniosamente con edificios modernos, lo cual entrega un escenario urbano inspirador recortado en el profundo azul del cielo de ultramar. El edificio público más antiguo es The Old Court House and Law Museum. La Corte Suprema del Estado y la Casa de Gobierno impactan por sus fachadas, esta última sobre St. George Terrace, rodeada de un ambiente de jardines típicamente ingleses que recuerdan a la Perth de los tiempos coloniales.