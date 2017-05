Y agrega "quienes siguen este régimen y evitan los alimentos con TACC lo hacen porque creen que van a engordar. En realidad no es real que ayuda a bajar de peso, porque se reemplaza por otros alimentos una composición nutricional que es igual o más calórica. En general, no es bueno suprimir si no hay patología. Diferente sería eliminarlos porque no nos gustan, pero privarnos de cosas que nos agradan, hace que el deseo aumente y se genere un descontrol alimentario".