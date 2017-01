"El problema más grande no es lo que uno engorda, si no como uno si come todo ese tipo de cosas -no sólo frituras, harinas o cosas dulces- queda pegado a esos alimentos sin ser una persona obesa y se genera el deseo de repetir en función del gusto que a uno le deja esa comida. Además, el cerebro y los neurotransmisores juegan un papel protagónico, en donde el placer hace que uno quiera repetir aunque no lo convenga", explicó el doctor Máximo Ravenna a Infobae, quien agregó que "cuando uno come y piensa que no le va a pasar nada, entra en el mecanismo de negación".