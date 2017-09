Angie Taddei, con 35 años, hoy ya una gurú fashionista en Latinoamérica, armó una familia junto a su marido José. Tienen un hijo, Ignacio, y esperan otro. Ella, acostumbrada a encontrar la mejor versión de los otros, sigue buscando la suya. "Soy de experimentar mucho. Tuve la fortuna de vivir un mundo de entretenimiento y en ese sentido, es muy divertido. Mi estilo es muy ecléctico: un día me quiero vestir clásica como Audrey Hepburn y otro, quiero ser rockera y jugar con ese lado de mi personalidad. No me gusta casarme con algo, porque no me gustan las etiquetas, mi estilo de vida y mi trabajo me lo permiten".