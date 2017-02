"Supe en algún punto después de la operación que no iba a poder tener hijos. No me llegaba la menstruación. Sabía que algo andaba mal", le dijo al diario USA Today.

She’s out! 🎉 @interact_adv #intersex #StopIGM (Intersex Genital Mutilation) #intersexHanne #intersexy 🦄💜 Una foto publicada por Hanne Gaby Odiele (@hannegabysees) el 23 de Ene de 2017 a la(s) 2:06 PST