3. Evitan el estilo de vida de ricos



"La misma casa, la misma esposa, el mismo coche", repite una frase sobre éxito financiero. Según Corley, "hay mucha sabiduría en esas palabras". Más allá de la fortuna cosechada por el éxito laboral, los millonarios más pensantes no cambian su estilo de vida. No compran bienes que no necesitan y promueven una vida modesta.