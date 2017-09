A fines de 1840, el ajedrecista Max Bezzel propuso un problema no tan complejo. El desafío consistía en ubicar ocho reinas en un tablero de ajedrez que puedan coexistir sin comerse entre ellas. La respuesta estaba en ubicar una reina en cada fila con la salvedad de que no quedaran en diagonal y no coincidieran en la misma columna. El enigma, más tarde, sería conocido como "El problema de las ocho reinas".