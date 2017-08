"Con el pasar del tiempo, la edad de tener un primer celular será cada vez menor porque los padres están cansados ​​de tener que prestarle sus teléfonos a sus hijos", dijo Stacy DeBroff, presidenta ejecutiva de Influence Central. "No hay dos niños iguales y no hay número mágico para tener un celular", dijo. "La edad de un niño no es tan importante como su propia responsabilidad o nivel de madurez".