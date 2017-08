La discusión, aunque vetusta, persiste ¿la tecnología potencia habilidades de los niños o inhibe su creatividad, su imaginación? "La tecnología no se puede combatir. Perdimos la batalla si decimos que la computadora aliena a los chicos. La tecnología está y en el futuro vamos a tener tecnología y humanos, con lo cual hay que hacer que convivan. No queremos solo consumidores de información, sino creadores de información. La tecnología no es un fin, sino una herramienta de educación", señaló la ministra al respecto.