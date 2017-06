El acto final fue en el Flushing Cemetery. Satchmo bajó a la tierra, y allí permanece. Volví al hotel en un julio de fuego, y recién entonces me acoplé a festival de tango. Pero eso fue sólo un trámite. De algún modo y por mucho tiempo me recordé como el último y único blanco de aquella interminable fila que nunca acalló su música. Como una medalla que no merecí, pero que el azar puso en mi camino para que algún día, pasados más de cuarenta años, urdiera estas líneas.