-Mi Dios a veces es quién está a mi lado. A veces una flor, a veces una mariposa. A veces me siento a desayunar y aparece un colibrí o varios y dicen que es cuando, por Dios, el espíritu de mi madre que se hace presente en mi jardín para saludarme y que es una bendición. A veces mi Dios es el aplauso, a veces mi Dios es el reírme. A veces me pregunto dónde está cuando de repente un niño es asesinado y violado; otras me pregunto dónde está cuando la injusticia humana la avaricia y los pecados capitales están a flor de piel. Mi Dios está. Me dio vida, me dio carne, sentimientos, creatividad. Me dió todo lo que tengo. Hablo con Dios todas las noches, agradezco, pido. Yo hablo todos los días con Dios, a la noche sobre todo o al despertar muy rápidamente. Agradezco, ante todo. Pido, no pido tanto como agradezco porque la gente pide, pide y pide. No agradece nunca aunque tengas un kiosko o tengas un palacio. Lo que sí pido es paz, serenidad, pido trabajo para mí y para mis pares.