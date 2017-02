Casado y con un hijo de 22 años, en el ímpetu de crecimiento, de evolución constante, radica el secreto de su éxito. "Cada vez me siento ante un nuevo reto, un reto que me he impuesto a mí mismo. Quiero probar el límite de mi cuerpo y de mi cerebro, hasta donde puedo llegar", cuenta a AFP con tono divertido y burlón.