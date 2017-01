Por otro lado, muchos padres experimentan un gran sentimiento de culpa cuando tienen que decir no al pedido de sus hijos. "El NO se trata de un límite, esto significa que son reglas de juego a cerca de lo que se puede y lo que no, lo cual va a ayudar en la organización interna del aparato psíquico del niño. Un error muy frecuente, es asociar el NO con lo afectivo, lo cual se trata de una distorsión cognitiva, interpretación errónea de la realidad, ya que el NO, el único significado que tiene es NO; por lo tanto, todo lo que le podamos agregar corre por cuenta de cada uno", aclaró Gómez.