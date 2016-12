Pero, ¿existe alguna relación entre las cualidades de un futbolista con la capacidad de comunicarse fuera de la cancha? El informe aseguró que no. Una posible explicación sería que las funciones ejecutivas no tienen relación alguna con las aptitudes verbales; por eso, según el estudio, "no es extraño que incluso los grandes genios del deporte no sean tan expresivos delante de las cámaras".