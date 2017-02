Argentina no es el único país con este problema:Hace dos años,una joven madre estadounidense, estaba en un restaurante en, Estados Unidos, cuando un empleado le pidió que se tapara el seno con el que amamantaba a su hijo de seis meses porque los clientes se quejaban.

Por esos días, Louise Burns, de 35 años, fue con su familia a un lujoso hotel de Londres y se dispuso a alimentar a su bebé de 10 semanas cuando un mozo le pidió que lo cubriera con una servilleta y alegó que se trataba de una política de la empresa. La imagen del episodio recorrió el mundo.

Dos meses atrás en Jalisco, México, decenas de madres llevaron a cabo una “teteada masiva” para apoyar a Carolina Torres, quien fue expulsada de un shopping por guardias de seguridad mientras alimentaba a su hijo en público.

En agosto del año pasado, la diputada Victoria Donda dio el pecho a su hija Trilce en el Congreso y también fue ampliamente criticada por exhibir sus senos en la Cámara baja. Está claro que el problema de la lactancia en público es global y que la resolución de este debate todavía está lejos.

Por qué es tan importante amamantar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la lactancia materna comience dentro de la primera hora de vida del niño y que se realice de forma exclusiva hasta los 6 meses. Si bien luego de ese período se suman otros alimentos, la lactancia puede prolongarse incluso hasta después de los dos años. La necesidad de amamantar demanda, entonces, de dos a tres horas diarias, que chocan de manera inevtiable con la reinserción de la madre en la vida laboral y con los tabúes sociales.

En ese marco, muchas madres se enfrentan diariamente con el problema concreto de que los niños no deciden en qué momento tienen hambre: posponer o resistirse a la lactancia en esa instancia no sólo puede irritar al bebé sino que además pone en peligro su alimentación y nutrición, vital en los primeros meses de vida.

Además, la falta de amamantamiento puede producir en la madre dolores, la obstrucción de los conductos galactóforos, la infección de los pezones, conocida como mastitis, o una futura insuficiencia en la producción de leche.

El eje del conflicto

El problema de la lactancia en público no es el acto en sí mismo, sino la exposición de los pechos, las tetas, los pezones. La misma parte del cuerpo femenino que es utilizada como signo de atracción en publicidades, películas o programas de TV. “Es contradictorio porque en la televisión, los diarios y las revistas está lleno de mujeres mostrando los senos. Nuestra cultura ha erotizado el pecho de la mujer a tal punto que se cree que cada vez que una mujer saca la teta es algo erótico, pero no tiene nada que ver”, subrayó Alvarado.

Por este motivo, desde algunas asociaciones de pro-lactancia materna en Argentina y en el mundo, se insiste en la percepción social de las tetas y apoyan a las madres a animarse a amamantar donde sea que su hijo lo requiera.

En el país, el año pasado se reglamentó la Ley 26.873 de Promoción y Concientización Pública sobre la Lactancia Materna, que si bien no menciona particularmente el derecho a amamantar en la vía pública busca informar sobre los beneficios de la lactancia y la importancia de que la vida laboral no la obstaculice. Por otro lado, la Ley de Contrato de Trabajo prevé los descansos para la madre de un lactante luego de la licencia por maternidad. Sin embargo, todavía no es suficiente.