Puede haber a esta altura una condena social: están las voces que se pronuncian a favor de Federico Bal, y no faltan quienes sostienen la postura de Barbie Vélez. No obstante, la Justicia no se pronunció. El juez Wálter Candela, quien investiga las denuncias cruzadas por violencia de quienes fueron pareja durante poco un año y medio, todavía está en la etapa de investigación.