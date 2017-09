Matías y Tamara se conocen desde hace años, pero se reencontraron hace unas semanas. Y… "Ahora nos miramos con otros ojos", dice la modelo, en diálogo con Teleshow. "Antes yo era más chica, y hoy los dos estamos más maduros. Matu siempre me pareció hermoso, pero esta vez me pareció mucho más que eso… Me encontré con un Matías renovado. Y además, es como los vinos: ¡esta cada día más lindo, ¿no?!".