Según reconstruyó la revista Libre del 6 de mayo de 1986, uno de los testigos de las últimas horas de vida de Stefani fue el portero de su edificio, Aldo del Negro, quien contó cómo fue aquella madrugada del 30 de abril: "A eso de las 2 y 20 de la madrugada sentí un ruido de ramas que se rompían e, inmediatamente después, un golpe, como el estallido de una bomba, pero muy seco. Pero lo que más me llamó la atención fueron los gritos de un hombre que decía: 'No te mueras, aguantá, aguantá que ya viene el médico… no te mueras'. Salí corriendo y cuando llegué a la calle, me encontré con la señora Stefani tirada en el techo de una camioneta, desfigurada y cubierta de sangre… Estaba muerta".