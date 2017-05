La conductora quiso impactar a Mirtha con su inesperada visita (¡y lo logró!). "La Chiqui estaba feliz. No sabía que Susana iba a aparecer. Ella me había mandado un mensaje, nos encontramos abajo y me dijo 'no digas nada'. Entró por la puerta de servicio y se sentó en la mesa. Todos quedaron asombrados", relató Bogani a Teleshow.