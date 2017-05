Al referirse al plano profesional, Soledad no puede dejar de mencionar su reciente debut en Polémica en el bar. "Estuve el año pasado. Interpretaba a una profe de gimnasia y a una vendedora de viandas. Ahora me volvieron a llamar y la verdad es que estoy muy contenta. Aprendo mucho de mis compañeros y me divierto a lo grande".