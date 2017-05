La bailarina y conductora explicó cómo logró seducir al Chato: "Capaz fue por el momento en el que nos encontramos de la vida de él. Pasó muchas relaciones que quizás no funcionaron". Cuando le preguntaron si lo había podido "enganchar con el caballo cansado", contestó: "Me parece que sí. Cuando me hablaban de él, me decían que era una persona que para mí no era. Me decían que era cabrón, que se enoja y gritaba".