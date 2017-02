-Fue una compañera mía en sexto y séptimo grado en la escuela Herrera en Villa Crespo y por otro ex compañero que estaba en España y al ver el vídeo me ve a mí, como se trianguló todo y entonces me contactan y me cuentan lo que está pasando. Yo no sabía que esta ex compañera mía había fallecido en el atentado. Ella era recepcionista de la AMIA. Digo que nada es casualidad. Yo quizás pienso que lo único que puedo aportar es a través de la música y del mensaje en una canción y ser parte y jugárnosla en lo que decimos, en lo que apoyamos. Es una manera sana de poder llegar a la gente y de alguna manera decirles a todos que no nos olvidemos. Yo a partir de ese momento siento que a mí también me hicieron ese atentado. No solamente a la comunidad judía o es una cosa religiosa. Es un atentado a la vida. A cualquiera, yo podría haber estado ese día haciendo un trámite o llevado un sobre, yo en ese momento repartía sobres donde trabajaba, tranquilamente podía haber ido a la AMIA.