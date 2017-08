La abuela aseguró que Hernández amenazó de muerte a su nieta, y que cuando la chica le increpó "vos no podés matar a nadie", el hombre gritó furioso: "Volvé y vas a ver de lo que soy capaz". La conversación habría finalizado con una clara amenaza: "Si volvés a Rincón te voy a matar, no vas a vivir ni un día más". Según consta en el expediente, al despedirse de su familia, Fernanda abrazó a su abuela y le dijo: "Esta puede ser la última vez que me vean".