En charla con Infobae, Chatard aclara que ni en su libro ni en el documental "jamás hablé de él". Y que se sintió "estupendo" cuando descubrió su reacción. El periodista francés fue irónico con la actitud de Godoy. "No entendí por qué habla de su familia, no tiene nada que ver. Yo jamás hablé de su familia en mi libro y jamás Mathieu Orcel habló de su familia en su documental. Pero si me preguntaran a mí si estuve en San Lorenzo el 15 de julio de 2011, yo respondería que no, pero si alguien tiene dudas, tomo la iniciativa de ir mañana al fiscal, que me tomen un ADN y ciao".