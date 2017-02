El examen, al que tuvo acceso Infobae -obligatorio para los acusados a delitos con penas de reclusión perpetua-, llegó esta mañana a las manos de la fiscal del caso Paula Hondeville y dejó certificado que Diego Loscalzo no es inimputable y que al momento del séxtuple crimen estaba consciente de lo que hacía a pesar de que el hombre dice que no se acuerda del hecho. El psquiatra y comisario de la Bonaerense Enrique Javier Gallego, encargado de la pericia, dejó constancia de que el acusado no presentaba signos de peligro para sí mismo ni para terceros.