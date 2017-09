-¿Y son o no son una amenaza para los taxistas?

Bueno, yo creo que las opciones que abre la competencia son realmente importantes. Nosotros queremos liderar el mercado. También tenemos nuestra competencia en la forma de Cabify, Lift, etc. Pero eso nos hace mejores, nos lleva a esforzarnos por hacer un producto mejor para poder distinguirnos de la competencia. Eso mejora el precios, la calidad de servicio, las opciones para el cliente y crea muchas oportunidades diferentes para los conductores. En ese sentido competimos con los taxis y la competencia no es solo por los pasajeros sino también por los choferes… y eso es muy bueno para ellos. Esto nos mejora a todos. A mí me gustaría mucho poder trabajar en conjunto con la industria del taxi en Argentina para poder pensar soluciones e ir juntos a hablar con el gobierno y ver cómo podemos establecer reglas que hagan sentido para opciones como Uber y que, a la modifiquen ciertas regulaciones para los taxis, que también deben ser repensadas, para asegurarnos que todos tenemos la mejor competencia posible.