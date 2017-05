"El entrenamiento en perros de asistencia depende del rubro al que vaya, son específicos y el protocolo es a nivel mundial. Es básico y estándar para todos: la primera etapa comienza entre los 45 o 60 días cuando ya viven con familias de socialización que se encargarán de enseñarle todo lo que verá en su vida adulta: plazas, parques, perros, personas adultas y niños, otros animales hasta llevarlos al cine a una confitería, etc. Con ellos estarán hasta que cumplan el primer año, periodo en el que aprenden obediencia básica: sentarse, echarse, responder a la llamada, no pedir en la mesa. No se les refuerzan las conductas comunes en los cachorros como el pedir cuando uno come, saltar, etc. Que no se refuerce conductas significa que no se las festejan. Se ignoran y dejan de hacerla", dijo a Infobae Victoria Cisneros Millán, coordinadora del Área de Entrenamiento en Bocalán Argentina, que llegó a Argentina hace seis años. Ella fue una de las entrenadoras de Oreo y participó del primer viaje subterráneo organizado en conjunto con Metrovias.