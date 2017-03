Pero no. No va a ocurrir. Ni vamos a pensar igual ni vamos a volver a callarnos, por dos motivos fundamentales. Uno, expresado varias veces en la historia de los movimientos por los derechos civiles, es que una vez que un grupo social oprimido o postergado tomó la calle y se fueron ocupando los espacios, a nadie se le ocurre abandonarlos y, es más, por el contrario, estaría en condiciones de anunciar que seguramente habrá nuevos reclamos allí donde falten cubrir derechos. El segundo motivo, de tan obvio me avergüenza. Aunque lo reclamen desde un púlpito de kermesse como pueden ser algunas pantallas de TV, micrófonos de radio y redes sociales, no vamos a pensar igual ni ahora ni nunca porque aunque ser mujeres nos encuentra unidas en una enorme saga de padecimientos e injusticias no nos iguala -afortunadamente- en materia de deseo ni en el terreno de las ideologías ni en la manera de afrontar la vida. Somos mujeres individuales, seres humanos, personas con gustos, ideas, voluntades diferentes.