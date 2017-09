— Hay algo muy interesante que yo no sé si se da en Latinoamérica porque no conozco, pero en Argentina me parece que Venezuela es un ejemplo emblemático. El progresismo argentino se niega a reconocer que en Venezuela hay una dictadura, digo, para mí no hay duda, es casi de manual de escuela secundaria. Pero la ex presidenta aquí sentada donde vos estás, ante la pregunta si había Estado de derecho en Venezuela se negó a decir contundentemente: no, no lo hay. ¿Por qué creés esto?

— Porque es evidenciar un fracaso. Desgraciadamente lo que está ocurriendo en Venezuela es la peor crisis humanitaria del siglo XXI. Progres como Mujica incluso se desmarcaron, Noam Chomsky. Claro, nadie se acuerda de los días donde ellos aplaudían a Chávez y a Maduro, pero ahora hasta ellos han tenido que reconocer que lo que está ocurriendo en Venezuela es injustificable. Y los progres de la línea más dura parece que sienten que si reconocen eso, pues la agenda del socialismo una vez más fracasó y no van a tener entonces cómo justificarla, entonces prefieren permanecer en silencio con respuestas bastante escuetas.