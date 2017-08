Se toman, en este sentido, algunos de los lineamientos que plantea el sociólogo e investigador del peronismo Ricardo Sidicaro cuando dice que el mundo cambió y el sindicalismo peronista no supo aún adaptarse al obrero de hoy que ya no tiene overol, es más exigente y utiliza celular al igual que un empleado bancario. Bajo esta línea argumentativa, Triaca cree que hace falta un recambio generacional en el sindicalismo argentino. La mayoría de los jefes gremiales llevan no menos de 20 años al mando de sus respectivos sindicatos. Algunos funcionarios le agregan a esta lista acusadora del gremialismo ortodoxto otro dato: "Son ricos y nadie sabe cómo hicieron su riqueza". ¿Se viene un aluvión de pedidos de declaraciones juradas patrimoniales de los jefes de la CGT por parte de las filas de Cambiemos? Nadie responde.