La calle y las ventas parecían ser el pasatiempo preferido de un joven Randazzo que todavía alejado de la política, mostraba cierta habilidad para los negocios y el sentido de la oportunidad: "Un día estábamos en una quinta con la familia y Florencio se había ido con un amigo a dar una vuelta. Mi marido se empezó a preocupar porque se hacía de noche y no volvían. Cuando apareció le preguntó a dónde estaban, y la respuesta no me la olvido más: 'Fuimos a vender helados al cementerio, papá. Hoy es 1 de noviembre, el Día de los Muertos'".