Respecto de la titular del Registro Automotor, la fiscal Stella Maris Scandura había afirmado en su acusación que Taboada de Piñero no podía estar al margen del obrar ilegal que culminó con la emisión de su parte de la cédula y el título del Honda CRX de Boudou con datos absolutamente falsos. Sin embargo, para el juez Gabriel Vega las deducciones de la fiscal no pasan de ser conjeturas que no alcanzan la certeza exigida para un pronunciamiento condenatorio. Vale recordar que la titular del Registro demoró seis años en denunciar las irregularidades investigadas en esta causa.