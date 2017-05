El entonces titular de la UFI-AMIA denunció a la ex Presidente y a otros ex funcionarios, entre ellos el ex ministro Héctor Timerman y el piquetero Luis D'Elía, por encubrimiento del atentado de la AMIA. Horas antes de que presentara las pruebas que fundamentaban esa presentación en el Congreso Nacional, Nisman fue hallado muerto en su departamento de Le Parc. La Justicia aún no pudo determinar si se trató de un homicidio o de un suicidio, aunque en los próximos días podría haber avances significativos en ese expediente.