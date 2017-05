Sobre esta necesidad para la llegada y la continuidad de las inversiones, Macri destacó: "Lo más importante es que cuando uno se para en este país (Japón) sabe que ciertas cosas no pueden pasar. Lo mismo hay que sentir en la Argentina. ¿Cómo puede ser que un empresario contamine con la actividad que hace y no vaya preso? ¿Que un sindicalista se crea dueño del puerto? ¿O que un político maneje narcotráfico? Esas cosas no pueden pasar. No existe discutir si uno hace paro que no le descuenten".